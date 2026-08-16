Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Bulgaria
  3. Pomorie
  4. Comercial

Locales comerciales en venta en Pomorie, Bulgaria

;
Aheloy
17
Kableshkovo
5
46 propiedades total found
Hotel 95 m² en Aheloy, Bulgaria
Hotel 95 m²
Aheloy, Bulgaria
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 95 m²
Descripción del objeto: El Midia Grand Resort / Midia Complejo es un gran complejo de aparta…
$146,460
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Escribir en Telegram
Propiedad comercial 7 653 m² en Aheloy, Bulgaria
Propiedad comercial 7 653 m²
Aheloy, Bulgaria
Área 7 653 m²
ID 33045692Zona:7653 metros cuadrados. Ubicación: Burgas región, total. Pomorie, Akheloy, la…
$490,803
Dejar una solicitud
Hotel 43 m² en Aheloy, Bulgaria
Hotel 43 m²
Aheloy, Bulgaria
Nº de cuartos de baño 1
Área 43 m²
Descripción del objeto: Los viñedos - Muscat es uno de los edificios en el exclusivo complej…
$69,155
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Escribir en Telegram
Hotel 196 m² en Pomorie, Bulgaria
Hotel 196 m²
Pomorie, Bulgaria
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 196 m²
Descripción del objeto: Esta casa moderna parece ser el lugar perfecto para una vida cómoda …
$518,911
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Escribir en Telegram
Hotel 49 m² en Aheloy, Bulgaria
Hotel 49 m²
Aheloy, Bulgaria
Nº de cuartos de baño 1
Área 49 m²
Descripción del objeto: Marina Cabo es uno de los complejos residenciales más grandes y reno…
$68,554
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Escribir en Telegram
Propiedad comercial 1 000 m² en Goritsa, Bulgaria
Propiedad comercial 1 000 m²
Goritsa, Bulgaria
Área 1 000 m²
Piso 1/1
ID 30466048Venta de dos parcelas de tierra de 500 metros cuadrados en el pueblo de Gorica, P…
$30,148
Dejar una solicitud
TekceTekce
Propiedad comercial en Pomorie, Bulgaria
Propiedad comercial
Pomorie, Bulgaria
Descripción del objeto: Le ofrecemos un aparcamiento subterráneo para 2 coches en el centro …
$46,048
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Escribir en Telegram
Propiedad comercial 2 636 m² en Pomorie, Bulgaria
Propiedad comercial 2 636 m²
Pomorie, Bulgaria
Área 2 636 m²
ID 33422766Ofrecemos para la venta una hermosa parcela de tierra en Pomorie, Paleokastro are…
$132,743
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 5 495 m² en Kableshkovo, Bulgaria
Propiedad comercial 5 495 m²
Kableshkovo, Bulgaria
Área 5 495 m²
ID 30928556Una parcela de tierra agrícola se ofrece a la venta cerca de la ciudad de Kablesh…
$41,638
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 3 000 m² en Bata, Bulgaria
Propiedad comercial 3 000 m²
Bata, Bulgaria
Área 3 000 m²
Piso 1/1
#29617866 El negocio actual es la producción de frenos de madera en Bulgaria en el pueblo de…
$697,270
Dejar una solicitud
Hotel 91 m² en Aheloy, Bulgaria
Hotel 91 m²
Aheloy, Bulgaria
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 91 m²
Descripción del objeto: Vineyards Panorama es un moderno y cerrado desarrollo residencial de…
$146,529
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Escribir en Telegram
Propiedad comercial 3 085 m² en Aheloy, Bulgaria
Propiedad comercial 3 085 m²
Aheloy, Bulgaria
Área 3 085 m²
ID 33347146 Zona:3085 metros cuadrados. Ubicación: Burgas región, total. Pomorie, Akheloy, l…
$28,280
Dejar una solicitud
Hotel 95 m² en Aheloy, Bulgaria
Hotel 95 m²
Aheloy, Bulgaria
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 95 m²
Descripción del objeto: El complejo turístico Midia Grand Resort en Aheloy fue construido en…
$145,460
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Escribir en Telegram
Hotel 57 m² en Pomorie, Bulgaria
Hotel 57 m²
Pomorie, Bulgaria
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 57 m²
Descripción del objeto: Un edificio residencial en Pomorie con impresionantes vistas al mar,…
$135,649
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Escribir en Telegram
Restaurante, cafetería 358 m² en Pomorie, Bulgaria
Restaurante, cafetería 358 m²
Pomorie, Bulgaria
Área 358 m²
Ofrecemos a la venta un restaurante parcialmente equipado y funcional en 2 niveles, en la pr…
$246,420
Dejar una solicitud
Hotel 38 m² en Aheloy, Bulgaria
Hotel 38 m²
Aheloy, Bulgaria
Nº de cuartos de baño 1
Área 38 m²
Descripción del objeto: El Midia Resort es un complejo residencial y vacacional espeluznante…
$81,645
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Escribir en Telegram
Propiedad comercial 5 000 m² en Pomorie, Bulgaria
Propiedad comercial 5 000 m²
Pomorie, Bulgaria
Área 5 000 m²
##29287500 Se ofrece una parcela de tierra en Pomorie en la localidad de Lahana con vistas f…
$1,18M
Dejar una solicitud
Hotel 265 m² en Aleksandrovo, Bulgaria
Hotel 265 m²
Aleksandrovo, Bulgaria
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 265 m²
Descripción del objeto: La espaciosa propiedad de 770 m2 es ideal para crear una zona recrea…
$296,610
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Escribir en Telegram
Hotel 63 m² en Aheloy, Bulgaria
Hotel 63 m²
Aheloy, Bulgaria
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 63 m²
Descripción del objeto: Chateau Aheloy 3 es un moderno complejo residencial cerrado situado …
$77,295
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Escribir en Telegram
Propiedad comercial 1 932 m² en Medovo, Bulgaria
Propiedad comercial 1 932 m²
Medovo, Bulgaria
Área 1 932 m²
#32124140Se ofrece una parcela de tierra en el pueblo a la venta. Medovo, municipio de Pomor…
$64,277
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Pomorie, Bulgaria
Propiedad comercial
Pomorie, Bulgaria
#32714572 Se ofrece un terreno en Pomorie en la zona de Bata.Precio: 12.500 eurosUbicación: …
$14,221
Dejar una solicitud
Hotel 88 m² en Pomorie, Bulgaria
Hotel 88 m²
Pomorie, Bulgaria
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 88 m²
Descripción del objeto: Sunset Resort Family generalmente se refiere a apartamentos o edific…
$137,168
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Escribir en Telegram
Propiedad comercial 900 m² en Pomorie, Bulgaria
Propiedad comercial 900 m²
Pomorie, Bulgaria
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 900 m²
Piso 4/4
#30781694Le ofrecemos un edificio residencial en la carretera principal en Sofía. PomoriePre…
$1,27M
Dejar una solicitud
Hotel 50 m² en Aheloy, Bulgaria
Hotel 50 m²
Aheloy, Bulgaria
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Descripción del objeto: Complejo Residencial Marina Cape, Aheloy Marina Cabo es uno de los …
$68,554
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Escribir en Telegram
Hotel 165 m² en Pomorie, Bulgaria
Hotel 165 m²
Pomorie, Bulgaria
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 165 m²
Descripción del objeto: El Sunset Resort es un magnífico complejo de primera clase. Está sit…
$119,899
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Escribir en Telegram
Propiedad comercial 2 007 m² en Aheloy, Bulgaria
Propiedad comercial 2 007 m²
Aheloy, Bulgaria
Área 2 007 m²
ID 33293676Ofrecemos a la venta una hermosa parcela de tierra de la regulación ,Akheloy,Baba…
$128,126
Dejar una solicitud
Hotel 82 m² en Pomorie, Bulgaria
Hotel 82 m²
Pomorie, Bulgaria
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 82 m²
Descripción del objeto: Apartamento totalmente amueblado de 2 habitaciones en el Sunset Reso…
$97,004
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Escribir en Telegram
Propiedad comercial 3 000 m² en Kableshkovo, Bulgaria
Propiedad comercial 3 000 m²
Kableshkovo, Bulgaria
Área 3 000 m²
ID 29623320Ofrecemos a la venta una hermosa parcela de tierra, en el camino de Kableshkovo a…
$26,507
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 11 484 m² en Bata, Bulgaria
Propiedad comercial 11 484 m²
Bata, Bulgaria
Área 11 484 m²
Dos parcelas terrestres en la UIP en el pueblo de Bata son una excelente inversión en una zo…
$246,690
Dejar una solicitud
Hotel 59 m² en Aheloy, Bulgaria
Hotel 59 m²
Aheloy, Bulgaria
Nº de cuartos de baño 1
Área 59 m²
Descripción del objeto: Chateau Aheloy es un moderno complejo residencial situado en una zon…
$88,312
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Escribir en Telegram

Tipos de propiedades en Pomorie

hoteles
Realting.com
Ir