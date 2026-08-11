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Locales comerciales en venta en Provincia de Burgas, Bulgaria

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Nesebar
127
Sveti Vlas
124
Aheloy
17
Pomorie
17
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429 propiedades total found
Propiedad comercial 90 m² en Nesebar, Bulgaria
Propiedad comercial 90 m²
Nesebar, Bulgaria
Área 90 m²
Piso -1/4
ID 34353994Ofrecemos un amplio local comercial para una oficina, tienda o cualquier otra ins…
$167,029
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Hotel 140 m² en Sveti Vlas, Bulgaria
Hotel 140 m²
Sveti Vlas, Bulgaria
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
Descripción del objeto: La Villa Eva es un acogedor complejo residencial situado en la ciuda…
$346,272
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Hotel 130 m² en Sveti Vlas, Bulgaria
Hotel 130 m²
Sveti Vlas, Bulgaria
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 130 m²
Descripción del objeto: Sveti Vlas es un hermoso complejo vacacional en el este de Bulgaria,…
$225,389
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TekceTekce
Propiedad comercial 17 m² en Ravda, Bulgaria
Propiedad comercial 17 m²
Ravda, Bulgaria
Área 17 m²
Piso -1/6
ID 34349616Costo: 20.000 euros Superficie total: 16.86 m2 Impuestos de apoyo: 100 euros por …
$23,038
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Hotel en Ravda, Bulgaria
Hotel
Ravda, Bulgaria
Descripción del objeto: Hotel en venta en Ravda - Bulgarian Black Sea Coast Superficie cons…
$866,813
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Hotel 85 m² en Sveti Vlas, Bulgaria
Hotel 85 m²
Sveti Vlas, Bulgaria
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 85 m²
Descripción del objeto: Saint Vlas es un hermoso complejo vacacional en el este de Bulgaria,…
$190,268
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Propiedad comercial 50 m² en Kosharitsa, Bulgaria
Propiedad comercial 50 m²
Kosharitsa, Bulgaria
Área 50 m²
Piso 1/2
Sala de compras en el complejo "Chateau Si Breeze", primera planta, Kosharitsa, Bulgaria, #3…
$67,676
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Hotel 196 m² en Pomorie, Bulgaria
Hotel 196 m²
Pomorie, Bulgaria
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 196 m²
Descripción del objeto: Pomorie es uno de los centros de salud y spa más conocidos de Bulgar…
$408,074
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Hotel 60 m² en Kosharitsa, Bulgaria
Hotel 60 m²
Kosharitsa, Bulgaria
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Descripción del objeto: El complejo residencial Sveti Nikola es un desarrollo acogedor en el…
$64,818
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Hotel 110 m² en Sveti Vlas, Bulgaria
Hotel 110 m²
Sveti Vlas, Bulgaria
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 110 m²
Descripción del objeto: Manastira 2 es un exclusivo complejo residencial justo al lado del m…
$244,801
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Hotel 81 m² en Sveti Vlas, Bulgaria
Hotel 81 m²
Sveti Vlas, Bulgaria
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 81 m²
Descripción del objeto: Un lugar ideal para vacaciones. Una comunidad cerrada para todos los…
$130,747
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Hotel 61 m² en Burgas, Bulgaria
Hotel 61 m²
Burgas, Bulgaria
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 61 m²
Descripción del objeto: Slaveykov es una de las zonas residenciales más populares y bien des…
$181,792
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Propiedad comercial 1 152 m² en Obzor, Bulgaria
Propiedad comercial 1 152 m²
Obzor, Bulgaria
Área 1 152 m²
ID: 33889110Superficie: 3,840 metros cuadradosUbicación: Vista general, región de BourgasCat…
$87,661
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Local comercial en el complejo Sunny Beach en Nesebar, Bulgaria
Local comercial en el complejo Sunny Beach
Nesebar, Bulgaria
Habitaciones 1
Área 41 m²
Piso 1/6
Ofrecemos un amplio local comercial en el complejo Sunny Beach. La propiedad tiene una su…
$117,901
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Propiedad comercial 6 013 m² en Tankovo, Bulgaria
Propiedad comercial 6 013 m²
Tankovo, Bulgaria
Área 6 013 m²
Una parcela de tierra en la UIP en la zona de Boruna, el pueblo de Tynkovo, la comunidad de …
$327,916
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Hotel 107 m² en Sveti Vlas, Bulgaria
Hotel 107 m²
Sveti Vlas, Bulgaria
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 107 m²
Descripción del objeto: Sun Coast es un moderno complejo residencial situado en una de las z…
$161,866
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Hotel 90 m² en Nesebar, Bulgaria
Hotel 90 m²
Nesebar, Bulgaria
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Descripción del objeto: Barco Del Sol es un complejo residencial en estilo resort situado en…
$83,262
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Hotel 67 m² en Burgas, Bulgaria
Hotel 67 m²
Burgas, Bulgaria
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 67 m²
Descripción del objeto: Slaveykov es uno de los barrios residenciales más modernos, mejor eq…
$200,402
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Propiedad comercial 12 m² en Ravda, Bulgaria
Propiedad comercial 12 m²
Ravda, Bulgaria
Área 12 m²
Número de plantas 6
ID 34313732 Costo: 22.000 euros Superficie total: 12 metros cuadrados Impuestos de apoyo: 10…
$25,394
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Hotel 60 m² en Sveti Vlas, Bulgaria
Hotel 60 m²
Sveti Vlas, Bulgaria
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Descripción del objeto: Chateau Nessebar es un acogedor complejo residencial situado en una …
$112,875
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Hotel 72 m² en Sveti Vlas, Bulgaria
Hotel 72 m²
Sveti Vlas, Bulgaria
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 72 m²
Descripción del objeto: Apartamento con 1 dormitorio en el complejo Green Fort, Sveti Vlas C…
$122,250
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Hotel 165 m² en Pomorie, Bulgaria
Hotel 165 m²
Pomorie, Bulgaria
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 165 m²
Descripción del objeto: El Sunset Resort es un magnífico complejo de primera clase. Está sit…
$119,899
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Propiedad comercial 494 m² en Sveti Vlas, Bulgaria
Propiedad comercial 494 m²
Sveti Vlas, Bulgaria
Área 494 m²
Piso -1/1
ID 33472302 Precio: 127.800 euros. Ubicación: Intsaraki 2, Sveti Vlas, región. BurgasSuperfi…
$112,543
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Propiedad comercial en Pomorie, Bulgaria
Propiedad comercial
Pomorie, Bulgaria
Descripción del objeto: Le ofrecemos un aparcamiento subterráneo para 2 coches en el centro …
$46,048
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Hotel 125 m² en Sveti Vlas, Bulgaria
Hotel 125 m²
Sveti Vlas, Bulgaria
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 125 m²
Descripción del objeto: La Villa Florencia es un elegante y exclusivo complejo residencial s…
$411,365
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Hotel 155 m² en Nesebar, Bulgaria
Hotel 155 m²
Nesebar, Bulgaria
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 155 m²
Descripción del objeto: Almond Hill Villas es un complejo de villa acogedor y cerrado situad…
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Hotel 780 m² en Primorsko, Bulgaria
Hotel 780 m²
Primorsko, Bulgaria
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 780 m²
Piso 5/5
#26613082 Ofrecemos un hotel de 5 plantas en una ubicación tranquila y pintoresca en la cost…
$634,858
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Hotel 55 m² en Sveti Vlas, Bulgaria
Hotel 55 m²
Sveti Vlas, Bulgaria
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Descripción del objeto: Le ofrecemos un luminoso apartamento de una habitación con vistas al…
$63,847
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Hotel 132 m² en Burgas, Bulgaria
Hotel 132 m²
Burgas, Bulgaria
Nº de cuartos de baño 2
Área 132 m²
Descripción del objeto: Banevo es una zona residencial tranquila y verde en Burgas, situada …
$210,466
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Restaurante, cafetería 187 m² en Nesebar, Bulgaria
Restaurante, cafetería 187 m²
Nesebar, Bulgaria
Área 187 m²
$421,438
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Tipos de propiedades en Provincia de Burgas

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