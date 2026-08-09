Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Bulgaria
  3. Dobrich
  4. Comercial

Locales comerciales en venta en Dobrich, Bulgaria

;
Balchik
6
13 propiedades total found
Hotel 100 m² en Kavarna, Bulgaria
Hotel 100 m²
Kavarna, Bulgaria
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
Descripción del objeto: Kavarna es una pequeña ciudad costera en la costa norte de Bulgaria,…
$157,251
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Escribir en Telegram
Hotel 101 m² en Balchik, Bulgaria
Hotel 101 m²
Balchik, Bulgaria
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 101 m²
Descripción del objeto: Kavarna es un acogedor complejo junto al mar en la costa norte del M…
$154,028
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Escribir en Telegram
Hotel 75 m² en Izvorovo, Bulgaria
Hotel 75 m²
Izvorovo, Bulgaria
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
Descripción del objeto: Le presentamos una acogedora casa de familia en el encantador pueblo…
$35,053
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Escribir en Telegram
TekceTekce
Propiedad comercial 3 000 m² en Obrochishte, Bulgaria
Propiedad comercial 3 000 m²
Obrochishte, Bulgaria
Área 3 000 m²
ID 33876218 Precio: 72.300 eurosUbicación : Pueblo Obrochishche, comúnmente. Balchik, la reg…
$68,259
Dejar una solicitud
Hotel 89 m² en Balchik, Bulgaria
Hotel 89 m²
Balchik, Bulgaria
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 89 m²
Descripción del objeto: Kavarna es un acogedor complejo junto al mar en la costa norte del M…
$134,714
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Escribir en Telegram
Hotel 300 m² en General Toshevo, Bulgaria
Hotel 300 m²
General Toshevo, Bulgaria
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 300 m²
Descripción del objeto: Estamos ofreciendo una amplia casa de varias plantas en la ciudad de…
$131,529
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Escribir en Telegram
Hotel 98 m² en Balchik, Bulgaria
Hotel 98 m²
Balchik, Bulgaria
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 98 m²
Descripción del objeto: Kavarna es un acogedor complejo junto al mar en la costa norte del M…
$126,152
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Escribir en Telegram
Hotel 2 564 m² en Rogachevo, Bulgaria
Hotel 2 564 m²
Rogachevo, Bulgaria
Área 2 564 m²
Piso 2/2
PANORAMA-BULTRAK El complejo hotelero se ofrece a la venta - un rincón acogedor a los pies d…
$2,62M
Dejar una solicitud
Hotel 109 m² en Balchik, Bulgaria
Hotel 109 m²
Balchik, Bulgaria
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 109 m²
Descripción del objeto: Kavarna es un acogedor complejo junto al mar en la costa norte del M…
$166,109
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Escribir en Telegram
Hotel 100 m² en Balchik, Bulgaria
Hotel 100 m²
Balchik, Bulgaria
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
Descripción del objeto: Kavarna es un acogedor complejo junto al mar en la costa norte del M…
$152,980
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Escribir en Telegram
Hotel 84 m² en Balchik, Bulgaria
Hotel 84 m²
Balchik, Bulgaria
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 84 m²
Descripción del objeto: Kavarna es un acogedor complejo junto al mar en la costa norte del M…
$154,028
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Escribir en Telegram
Modern hotel complex in Bulgaria on the Black Sea for sale! en Obrochishte, Bulgaria
Modern hotel complex in Bulgaria on the Black Sea for sale!
Obrochishte, Bulgaria
Habitaciones 326
Área 25 000 m²
Número de plantas 6
Modern hotel complex in Bulgaria on the Black Sea for sale! The property is located in Al…
$10,60M
Dejar una solicitud
Luxury Mansion-Hotel North Of Varna, Bulgaria en Kavarna, Bulgaria
Luxury Mansion-Hotel North Of Varna, Bulgaria
Kavarna, Bulgaria
Habitaciones 19
Área 2 600 m²
Bestay Property presenta un terreno regulado con una superficie de 4.008 m², ubicado en el c…
$4,28M
Dejar una solicitud

Tipos de propiedades en Dobrich

hoteles
Realting.com
Ir