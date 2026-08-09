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Locales comerciales en venta en Kableshkovo, Bulgaria

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5 propiedades total found
Propiedad comercial 3 000 m² en Kableshkovo, Bulgaria
Propiedad comercial 3 000 m²
Kableshkovo, Bulgaria
Área 3 000 m²
ID 29623320Ofrecemos a la venta una hermosa parcela de tierra, en el camino de Kableshkovo a…
$26,507
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Propiedad comercial 6 000 m² en Kableshkovo, Bulgaria
Propiedad comercial 6 000 m²
Kableshkovo, Bulgaria
Área 6 000 m²
ID 29579184 Ofrecemos a la venta una hermosa parcela de tierra en el camino de Kableshkovo …
$53,128
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Propiedad comercial 5 495 m² en Kableshkovo, Bulgaria
Propiedad comercial 5 495 m²
Kableshkovo, Bulgaria
Área 5 495 m²
ID 30928556Una parcela de tierra agrícola se ofrece a la venta cerca de la ciudad de Kablesh…
$41,638
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TekceTekce
Propiedad comercial 500 m² en Kableshkovo, Bulgaria
Propiedad comercial 500 m²
Kableshkovo, Bulgaria
Área 500 m²
ID 33555040Precio: desde 15.000 eurosLocalidad: s. KableshkovoSuperficie: 500 metros cuadrad…
$17,065
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Propiedad comercial en Kableshkovo, Bulgaria
Propiedad comercial
Kableshkovo, Bulgaria
$866,925
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