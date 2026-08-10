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Locales comerciales en venta en Karnobat, Bulgaria

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4 propiedades total found
Propiedad comercial 1 925 m² en Hadzhiite, Bulgaria
Propiedad comercial 1 925 m²
Hadzhiite, Bulgaria
Área 1 925 m²
ID 33730846Una parcela de tierra y una antigua casa de una planta se ofrecen a la venta en e…
$25,242
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Hotel 86 m² en Sokolovo, Bulgaria
Hotel 86 m²
Sokolovo, Bulgaria
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 86 m²
Descripción del objeto: El pueblo de Sokolovo se encuentra a sólo 7 km de Balchik, aproximad…
$163,560
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Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
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Propiedad comercial 10 000 m² en Karnobat, Bulgaria
Propiedad comercial 10 000 m²
Karnobat, Bulgaria
Área 10 000 m²
Piso -1
ID 31800284Superficie total: 10.000 metros cuadrados.Costo: 1 720 000 eurosPlan de pago:Depó…
$1,96M
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TekceTekce
Almacén en Karnobat, Bulgaria
Almacén
Karnobat, Bulgaria
Descripción del objeto: La venta es un almacén/construcción situado en la zona de la estació…
$463,543
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