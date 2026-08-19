Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Bulgaria
  3. Chernomorets
  4. Comercial

Locales comerciales en venta en Chernomorets, Bulgaria

;
2 propiedades total found
Hotel 210 m² en Chernomorets, Bulgaria
Hotel 210 m²
Chernomorets, Bulgaria
Nº de cuartos de baño 2
Área 210 m²
Descripción del objeto: Estamos ofreciendo una gran casa en Chernomorets en venta, situada a…
$233,766
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Escribir en Telegram
Propiedad comercial 6 686 m² en Chernomorets, Bulgaria
Propiedad comercial 6 686 m²
Chernomorets, Bulgaria
Área 6 686 m²
ID 34055772Vendemos una atractiva parcela para la construcción de resorts en el pueblo de Ch…
$655,993
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir