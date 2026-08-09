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Locales comerciales en venta en Sveti Vlas, Bulgaria

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125 propiedades total found
Hotel 85 m² en Sveti Vlas, Bulgaria
Hotel 85 m²
Sveti Vlas, Bulgaria
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 85 m²
Descripción del objeto: Saint Vlas es un hermoso complejo vacacional en el este de Bulgaria,…
$190,268
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Hotel 130 m² en Sveti Vlas, Bulgaria
Hotel 130 m²
Sveti Vlas, Bulgaria
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 130 m²
Descripción del objeto: Sveti Vlas es un hermoso complejo vacacional en el este de Bulgaria,…
$224,862
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Hotel 33 m² en Sveti Vlas, Bulgaria
Hotel 33 m²
Sveti Vlas, Bulgaria
Nº de cuartos de baño 1
Área 33 m²
Descripción del objeto: Residencia Macon - Descripción de la propiedad El Macon Residence e…
$73,893
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TekceTekce
Propiedad comercial 494 m² en Sveti Vlas, Bulgaria
Propiedad comercial 494 m²
Sveti Vlas, Bulgaria
Área 494 m²
Piso -1/1
ID 33472302 Precio: 127.800 euros. Ubicación: Intsaraki 2, Sveti Vlas, región. BurgasSuperfi…
$112,543
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Hotel en Sveti Vlas, Bulgaria
Hotel
Sveti Vlas, Bulgaria
Descripción del objeto: Ofrecemos un atractivo hotel en una excelente ubicación en el popula…
$1,39M
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Hotel 65 m² en Sveti Vlas, Bulgaria
Hotel 65 m²
Sveti Vlas, Bulgaria
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Descripción del objeto: El complejo cuenta con una gran zona comunitaria y se encuentra cerc…
$89,867
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Hotel 73 m² en Sveti Vlas, Bulgaria
Hotel 73 m²
Sveti Vlas, Bulgaria
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 73 m²
Descripción del objeto: Arena 1 es un moderno complejo residencial exclusivo directamente en…
$187,675
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Hotel 76 m² en Sveti Vlas, Bulgaria
Hotel 76 m²
Sveti Vlas, Bulgaria
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 76 m²
Descripción del objeto: El complejo cuenta con una gran zona comunitaria y se encuentra cerc…
$118,700
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Hotel 40 m² en Sveti Vlas, Bulgaria
Hotel 40 m²
Sveti Vlas, Bulgaria
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Descripción del objeto: Fort Noks Holiday (Holiday Fort Club) es un moderno complejo residen…
$73,812
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Hotel 63 m² en Sveti Vlas, Bulgaria
Hotel 63 m²
Sveti Vlas, Bulgaria
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 63 m²
Descripción del objeto: La propiedad se encuentra en una zona tranquila y exclusiva de Sveti…
$164,182
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Tienda 61 m² en Sveti Vlas, Bulgaria
Tienda 61 m²
Sveti Vlas, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 61 m²
Piso 1/2
#33829742 ¡Preparados! Oficina dental en Sveti Vlas.Precio: 211.000 eurosLocalidad: Sveti Vl…
$243,555
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Hotel 60 m² en Sveti Vlas, Bulgaria
Hotel 60 m²
Sveti Vlas, Bulgaria
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Descripción del objeto: Chateau Nessebar es un acogedor complejo residencial situado en una …
$112,875
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Hotel en Sveti Vlas, Bulgaria
Hotel
Sveti Vlas, Bulgaria
Descripción del objeto: Ofrecemos a la venta un centro de fitness totalmente amueblado y equ…
$286,410
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Hotel 81 m² en Sveti Vlas, Bulgaria
Hotel 81 m²
Sveti Vlas, Bulgaria
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 81 m²
Descripción del objeto: Un lugar ideal para vacaciones. Una comunidad cerrada para todos los…
$130,747
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Hotel 2 562 m² en Sveti Vlas, Bulgaria
Hotel 2 562 m²
Sveti Vlas, Bulgaria
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 2 562 m²
Piso 6/6
#26504126 Ofrecemos un hotel de 6 plantas en una ubicación tranquila y pintoresca en la cost…
$1,85M
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Hotel 69 m² en Sveti Vlas, Bulgaria
Hotel 69 m²
Sveti Vlas, Bulgaria
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 69 m²
Descripción del objeto: Green Fort Suites es un complejo residencial moderno y exclusivo des…
$158,998
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Hotel 73 m² en Sveti Vlas, Bulgaria
Hotel 73 m²
Sveti Vlas, Bulgaria
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 73 m²
Descripción del objeto: Messambria Fort Beach es un complejo de apartamentos situado justo e…
$131,889
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Hotel 71 m² en Sveti Vlas, Bulgaria
Hotel 71 m²
Sveti Vlas, Bulgaria
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 71 m²
Descripción del objeto: Panorama Fort Noks es un moderno complejo residencial en una ubicaci…
$132,149
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Hotel 67 m² en Sveti Vlas, Bulgaria
Hotel 67 m²
Sveti Vlas, Bulgaria
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 67 m²
Descripción del objeto: Ofrecemos a la venta un luminoso apartamento de dos habitaciones con…
$78,938
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Hotel 78 m² en Sveti Vlas, Bulgaria
Hotel 78 m²
Sveti Vlas, Bulgaria
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 78 m²
Descripción del objeto: Dolphin Bay 📍 Sveti Vlas, Bulgaria Dolphin Bay es un acogedor comp…
$176,990
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Hotel 65 m² en Sveti Vlas, Bulgaria
Hotel 65 m²
Sveti Vlas, Bulgaria
Dormitorios 1
Área 65 m²
Descripción del objeto: Saint Vlas es un moderno y exclusivo complejo vacacional en la costa…
$96,701
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Hotel 108 m² en Sveti Vlas, Bulgaria
Hotel 108 m²
Sveti Vlas, Bulgaria
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 108 m²
Descripción del objeto: Luxor es un moderno complejo residencial situado en una de las zonas…
$187,713
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Hotel 458 m² en Sveti Vlas, Bulgaria
Hotel 458 m²
Sveti Vlas, Bulgaria
Habitaciones 12
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 10
Área 458 m²
Número de plantas 4
Gran casa de 4 pisos con vistas panorámicas al mar, Sveti Vlas Una espaciosa casa residencia…
$465,963
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IBG REAL ESTATES LTD
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Hotel 107 m² en Sveti Vlas, Bulgaria
Hotel 107 m²
Sveti Vlas, Bulgaria
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 107 m²
Descripción del objeto: Sun Coast es un moderno complejo residencial situado en una de las z…
$161,866
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Hotel 56 m² en Sveti Vlas, Bulgaria
Hotel 56 m²
Sveti Vlas, Bulgaria
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 56 m²
Descripción del objeto: Green Fort Suites es un complejo residencial moderno y exclusivo des…
$168,721
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Hotel 101 m² en Sveti Vlas, Bulgaria
Hotel 101 m²
Sveti Vlas, Bulgaria
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 101 m²
Descripción del objeto: El Crown Fort Club es uno de los complejos residenciales más grandes…
$133,198
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Hotel 844 m² en Sveti Vlas, Bulgaria
Hotel 844 m²
Sveti Vlas, Bulgaria
Área 844 m²
Número de plantas 6
🏨 Proyecto de inversión: Hotel con restaurante y apartamento en Marina DineviOfrecemos a la …
$653,238
VAT
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Bulgarian Expert
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Hotel 110 m² en Sveti Vlas, Bulgaria
Hotel 110 m²
Sveti Vlas, Bulgaria
Dormitorios 2
Área 110 m²
Descripción del objeto: Le presentamos un apartamento de tres habitaciones situado en un her…
$178,771
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Hotel 41 m² en Sveti Vlas, Bulgaria
Hotel 41 m²
Sveti Vlas, Bulgaria
Nº de cuartos de baño 1
Área 41 m²
Descripción del objeto: Le presentamos el exclusivo nuevo complejo de desarrollo Sorento Sol…
$93,364
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Hotel 108 m² en Sveti Vlas, Bulgaria
Hotel 108 m²
Sveti Vlas, Bulgaria
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 108 m²
Descripción del objeto: Villa Romana - Descripción general Villa Romana es un complejo resi…
$189,101
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