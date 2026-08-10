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Estudios en venta en Condado de Vlorë, Albania

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Orikum
18
Vlora
35
Himare
4
Bashkia Himare
4
Estudio Borrar
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59 propiedades total found
Estudio 1 habitación en Bashkia Vlore, Albania
Estudio 1 habitación
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Piso 3/8
Estudio moderno en venta en Lungomare Vlora, Albania - Inversión inmobiliaria. Pague una ent…
$80,913
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Estudio 1 habitación en Bashkia Vlore, Albania
Estudio 1 habitación
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Piso 7/9
$86,692
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Estudio 2 habitaciones en Radhime, Albania
Estudio 2 habitaciones
Radhime, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 39 m²
Una rara oportunidad para invertir en una lujosa propiedad junto al mar en Radhimë, Vlorë, d…
$162,981
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Estudio 1 habitación en Jale, Albania
Estudio 1 habitación
Jale, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 49 m²
Piso 4/5
Estudio en venta en Himare Vlore, Riviera Albanesa. Con una ubicación perfecta en una de las…
$195,074
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Estudio 2 habitaciones en Bashkia Vlore, Albania
Estudio 2 habitaciones
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 59 m²
Piso 4/8
Apartamento de un dormitorio en venta en Vlore Albania. Haga que este apartamento sea suyo e…
$148,046
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Estudio 2 habitaciones en Gjashte, Albania
Estudio 2 habitaciones
Gjashte, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 44 m²
Piso 2/7
✅ Precio: 1600 Euro/M2✅ Ubicación: 5th Street, Sarande✅ Superficie total: 44,4m2✅ Superficie…
$83,706
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Estudio 1 habitación en Dhermi, Albania
Estudio 1 habitación
Dhermi, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 30 m²
In one of the most unique complexes in the Drimadhes area, a studio apartment is offered for…
$150,921
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Century 21 Oksford
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Estudio 1 habitación en Palase, Albania
Estudio 1 habitación
Palase, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Piso 3/3
Nuevo estudio en venta en Palase Vlore, Dhermi Albania. - Residencia de lujo con vistas inin…
$161,720
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Estudio 1 habitación en Orikum, Albania
Estudio 1 habitación
Orikum, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Piso 4/5
Estudio junto al mar en venta en Radhime Vlore, al sur de Albania. Radhima es una de las zon…
$143,677
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Estudio 2 habitaciones en Bashkia Vlore, Albania
Estudio 2 habitaciones
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 33 m²
✅ Precio de venta: 75.000 Euro✅ Ubicación: "Dhimiter Konomi" Street, Vlore✅ Superficie: 33m2…
$90,117
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Estudio 2 habitaciones en Kanine, Albania
Estudio 2 habitaciones
Kanine, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 63 m²
✅ Precio: 2000 Euro/m2 - 126.000 Euro✅ Ubicación: Uje i Ftohte, Vlore✅ Superficie total: 63m…
$146,602
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Estudio 2 habitaciones en Radhime, Albania
Estudio 2 habitaciones
Radhime, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
Piso 4
¡No pierdas la oportunidad de invertir en una de las zonas de mayor crecimiento de la Rivier…
$188,168
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Estudio 2 habitaciones en Bashkia Vlore, Albania
Estudio 2 habitaciones
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
✅ Precio: 1200 Euro/m2 (52.320 Euro)✅ Ubicación: Iglesia Ortodoxa, Vlore✅ Superficie total: …
$61,168
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Estudio 2 habitaciones en Bashkia Vlore, Albania
Estudio 2 habitaciones
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
✅ Precio: 103.000 euros✅ Ubicación: Segunda línea, en Mi Mercado, Vlore✅ Zona: 50m2La zona d…
$118,060
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Estudio 1 habitación en Bashkia Vlore, Albania
Estudio 1 habitación
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 97 m²
Piso 7
Venta 2 apartamentos estudio en la ciudad de Vlora en el centro de Lungomare, a 100 metros d…
$332,128
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Estudio 2 habitaciones en Bashkia Vlore, Albania
Estudio 2 habitaciones
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 59 m²
✅ Precio: 2000 Euro/m2 - 118.000 Euro✅ Ubicación: Uje i Ftohte, Vlore✅ Superficie total: 59m…
$137,294
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Estudio 2 habitaciones en Orikum, Albania
Estudio 2 habitaciones
Orikum, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
Piso 2
✅ Precio: 47.000 euros✅ Ubicación: Jonufer, Vlore✅ Superficie: 35m2La zona en la que se encu…
$55,216
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Estudio 1 habitación en Radhime, Albania
Estudio 1 habitación
Radhime, Albania
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
🔑🏡 ESTUDIO DE VENTA EN RADHIM, VLORA.📍 Cerca del complejo turístico de la DEA💶 Precio 65.000…
$75,886
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Estudio 2 habitaciones en Radhime, Albania
Estudio 2 habitaciones
Radhime, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
Residencia de lujo en Radhimë, primera línea de construcción, con vistas panorámicas a la Ba…
$154,110
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Estudio 1 habitación en Bashkia Vlore, Albania
Estudio 1 habitación
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 43 m²
🌇🏡 ESTUDIO PARA LA VENTA EN LUNGOMARE, VLORA📍 Cerca de Bar Taushani🏷 Precio: 85.000 Euro/ To…
$100,823
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Estudio 1 habitación en Radhime, Albania
Estudio 1 habitación
Radhime, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Piso 2
Descubra la tranquilidad del litoral en esta magnífica residencia. Sumérjase en la melodía r…
$156,431
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Estudio 1 habitación
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 51 m²
Piso 2
🔑🏡 ESTUDIO PARA LA VENTA EN COLD WATER, VLORA 📍 Cerca de pistas de tenis🏷 Precio: 90.000 Eur…
$106,264
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Radhime, Albania
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Nº de cuartos de baño 1
Área 41 m²
Una rara oportunidad para invertir en una propiedad costera de lujo en Radhimë, Vlorë, donde…
$189,298
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Radhime, Albania
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Nº de cuartos de baño 1
Área 26 m²
Piso 4
¡No pierdas la oportunidad de invertir en una de las zonas de mayor crecimiento de la Rivier…
$117,417
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Bashkia Vlore, Albania
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Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Piso 2
🌇🏡 STUDIO FOR SALE ON “RRUGA E ÇIPAJVE”, VLORA,💶 Precio: 62.000 € (Total)📐 Superficie: 40 m2…
$71,877
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Estudio 2 habitaciones
Bashkia Vlore, Albania
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Nº de cuartos de baño 1
Área 61 m²
✅ Precio: 75.000 Euro✅ Ubicación: Uje i Ftohte, Vlore✅ Superficie total: 61m2La residencia "…
$87,286
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Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 43 m²
✅ Precio: 90.000 Euro✅ Ubicación: Cerca de Diplomat, Vlore✅ Superficie total: 43m2✅ Superfic…
$104,461
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Estudio 2 habitaciones en Bashkia Vlore, Albania
Estudio 2 habitaciones
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 27 m²
Se ofrece un estudio situado en una de las zonas más prometedoras de la ciudad, cerca del pr…
$81,469
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Estudio 1 habitación en Bashkia Vlore, Albania
Estudio 1 habitación
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 31 m²
Piso 2
🏡🌊 ESTUDIO DE VENTA DE RRAPIT - COLD WATER, VLORA.💰 PRECIO: 75.000 EURO📐 Superficie: 31.25 m…
$88,114
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Estudio 2 habitaciones en Radhime, Albania
Estudio 2 habitaciones
Radhime, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
Lujosa residencia en Radhimë, primera línea de construcción, con vistas panorámicas a la Bah…
$166,918
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Parámetros de las propiedades en Condado de Vlorë, Albania

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
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