Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Condado de Vlorë
  4. Alquiler a largo plazo

Arrendamiento a largo plazo propiedad en Condado de Vlorë, Albania

Orikum
18
Vlora
488
Qender Vlore
9
518 propiedades total found
Parcelas en Panaje, Albania
Parcelas
Panaje, Albania
Área 7 000 m²
Terreno en venta en el área de Valias, a pocos minutos de Tirana, adecuado para construcción…
$586
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
NEXT REAL ESTATE
Idiomas hablados
English, Polski, Italiano
🌇🏡 FOR RENT 2+1+2 APARTMENT IN THE FORMER FISH FACTORY, VLORA en Bashkia Vlore, Albania
🌇🏡 FOR RENT 2+1+2 APARTMENT IN THE FORMER FISH FACTORY, VLORA
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Piso 10
🌇🏡 FOR RENT 2+1+2 APARTMENT IN THE FORMER FISH FACTORY, VLORA🏷 Precio: 450 Euro/Mes📐 Superfi…
$527
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DES Real Estate
Idiomas hablados
English, Italiano
🔑🏡 APARTMENT 1+1 FOR RENT IN LUNGOMARE, VLORA. en Bashkia Vlore, Albania
🔑🏡 APARTMENT 1+1 FOR RENT IN LUNGOMARE, VLORA.
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 2
Área 65 m²
Piso 7
🔑🏡 APARTAMENTO 1+1 DE ALERTA EN LUNGOMARE, VLORA.💶 Precio: 400 € / mes📐 Superficie: 65 m2📍 U…
$468
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DES Real Estate
Idiomas hablados
English, Italiano
🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR RENT IN LUNGOMARE, VLORA 📍 Near the Navy School en Bashkia Vlore, Albania
🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR RENT IN LUNGOMARE, VLORA 📍 Near the Navy School
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Piso 4
🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR RENT IN LUNGOMARE, VLORA 📍 Near the Navy School 💶 Price: €400 / mon…
$465
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DES Real Estate
Idiomas hablados
English, Italiano
Propiedad comercial 80 m² en Bashkia Vlore, Albania
Propiedad comercial 80 m²
Bashkia Vlore, Albania
Área 80 m²
Premium Location in Transballkanike, Vlorë! A long-term lease is offered for a shop in the …
$405
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
NEXT REAL ESTATE
Idiomas hablados
English, Polski, Italiano
🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR RENT IN LUNGOMARE, VLORA 📍 Near Hannover Bar en Bashkia Vlore, Albania
🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR RENT IN LUNGOMARE, VLORA 📍 Near Hannover Bar
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 85 m²
Piso 3
🔑🏡 1+1 APARTAMENTO PARA EL ENTRE EN LUNGOMARE, VLORA📍 Cerca de Hannover Bar💶 Precio: 450 € /…
$519
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DES Real Estate
Idiomas hablados
English, Italiano
🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR RENT IN LUNGOMARE, VLORA. 📍 Near Pirro Hotel en Bashkia Vlore, Albania
🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR RENT IN LUNGOMARE, VLORA. 📍 Near Pirro Hotel
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 115 m²
Piso 2
🔑🏡 1+1 APARTAMENTO PARA ALERTA EN LUNGOMARE, VLORA.📍 Cerca de Pirro Hotel💶 Precio: 500 € / m…
$585
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DES Real Estate
Idiomas hablados
English, Italiano
Estudio 2 habitaciones en Bashkia Vlore, Albania
Estudio 2 habitaciones
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 30 m²
Piso 4
✅ Price: 250 Euro/month ✅ Location: Old Beach, Vlore The area where the apartment is locate…
$293
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
NEXT REAL ESTATE
Idiomas hablados
English, Polski, Italiano
🌇🏡 1+1 APARTMENT FOR RENT IN ALEKSANDRIA, VLORA en Bashkia Vlore, Albania
🌇🏡 1+1 APARTMENT FOR RENT IN ALEKSANDRIA, VLORA
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 420 m²
Piso 10
🌇🏡 1+1 APARTAMENTO PARA LA VENTA EN ALEKSANDRIA, VLORA🏷 Precio: 420 Euro/Mes📐 Superficie: 70…
$479
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DES Real Estate
Idiomas hablados
English, Italiano
Apartamento en Bashkia Vlore, Albania
Apartamento
Bashkia Vlore, Albania
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Piso 3
Descubra Serenidad por el Mar: NUESTRO 'Melodía del Mar' 1+1 Apartamentos en el PictureSque …
$460
por mes
Dejar una solicitud
Apartamento en Bashkia Vlore, Albania
Apartamento
Bashkia Vlore, Albania
✅ Çmimi: 600 Euro/muaj ✅ Vendndodhja: Prane restorant Brooklyn, Vlore Apartamenti ndodhet …
$703
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
NEXT REAL ESTATE
Idiomas hablados
English, Polski, Italiano
Apartamento 3 habitaciones en Bashkia Vlore, Albania
Apartamento 3 habitaciones
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 102 m²
Piso 9
✅ Çmimi: 500 Euro/Muaj ✅ Vendndodhja: Haso, Lungomare, Vlore✅ Siperfaqe: 102m2Zona në të cil…
$590
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
NEXT REAL ESTATE
Idiomas hablados
English, Polski, Italiano
Apartamento en Bashkia Vlore, Albania
Apartamento
Bashkia Vlore, Albania
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Piso 9
¡Disponible ahora! Hermoso apartamento Idealmente situado en el edificio AW en ISMALI QEMALI…
$748
por mes
Dejar una solicitud
🔑🏡 APARTMENT 2+2+3 FOR RENT IN LUNGOMARE, VLORA. 📍 Near Laid Hotel en Bashkia Vlore, Albania
🔑🏡 APARTMENT 2+2+3 FOR RENT IN LUNGOMARE, VLORA. 📍 Near Laid Hotel
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
🔑🏡 APARTMENT 2+2+3 FOR RENT IN LUNGOMARE, VLORA.📍 Cerca de Laid Hotel💶 Precio: 600 € / mes📐 …
$703
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DES Real Estate
Idiomas hablados
English, Italiano
🔑🏡 FOR RENT LUXURY 1+1 APARTMENT IN LUNGOMARE, VLORA. en Bashkia Vlore, Albania
🔑🏡 FOR RENT LUXURY 1+1 APARTMENT IN LUNGOMARE, VLORA.
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 70
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Piso 5
🔑🏡 APARTAMENTO 1+1 en LUNGOMARE, VLORA.💶 Precio: 600 € / mes📐 Superficie: 70 m2📍 Ubicación: …
$705
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DES Real Estate
Idiomas hablados
English, Italiano
🆕🏢 BUSINESS PREMISES FOR RENT IN BULEVARD, VLORA 📍 Opposite Flamurtari Stadium en Bashkia Vlore, Albania
🆕🏢 BUSINESS PREMISES FOR RENT IN BULEVARD, VLORA 📍 Opposite Flamurtari Stadium
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 53 m²
Número de plantas 1
🆕🏢 BUSINESS PREMISES for RENT IN BULEVARD, VLORA📍 Frente al estadio Flamurtari🏷 Precio: 600 …
$685
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DES Real Estate
Idiomas hablados
English, Italiano
Casa 2 habitaciones en Bashkia Vlore, Albania
Casa 2 habitaciones
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
✅ Precio: 300 Euro/Mes✅ Ubicación: Cerca de Saint Tropez, VloreLa zona donde se encuentra el…
$352
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
NEXT REAL ESTATE
Idiomas hablados
English, Polski, Italiano
🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR RENT IN LUNGOMARE, VLORA 📍 Near Taushan en Bashkia Vlore, Albania
🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR RENT IN LUNGOMARE, VLORA 📍 Near Taushan
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Piso 5
🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR RENT IN LUNGOMARE, VLORA 📍 Near Taushan 💶 Price: €250 / month 📐 Ar…
$293
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DES Real Estate
Idiomas hablados
English, Italiano
🏡 1+1 APARTMENT FOR RENT ON “RRUGA E CIPAJVE”, VLORA en Bashkia Vlore, Albania
🏡 1+1 APARTMENT FOR RENT ON “RRUGA E CIPAJVE”, VLORA
Bashkia Vlore, Albania
Área 70 m²
Piso 6
🏡 1+1 APARTAMENTO PARA EL ENTRE " RUGA E CIPAJVE " , VLORA🏷️Precio del alquiler: 400 Euro/me…
$465
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DES Real Estate
Idiomas hablados
English, Italiano
🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR RENT IN LUNGOMARE, VLORA 📍 Near Titanic Restaurant en Bashkia Vlore, Albania
🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR RENT IN LUNGOMARE, VLORA 📍 Near Titanic Restaurant
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Piso 5
🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR RENT IN LUNGOMARE, VLORA 📍 Near Titanic Restaurant 💶 Price: €550 / …
$639
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DES Real Estate
Idiomas hablados
English, Italiano
🆕🏡 APARTMENT 2+1 FOR RENT IN LUNGOMARE, VLORA en Bashkia Vlore, Albania
🆕🏡 APARTMENT 2+1 FOR RENT IN LUNGOMARE, VLORA
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Piso 5
🆕🏡 APARTMENT 2+1 FOR RENT IN LUNGOMARE, VLORA🏷 Precio: 450 Euro/Mes📐 Superficie: 100 m2 Tota…
$524
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DES Real Estate
Idiomas hablados
English, Italiano
Propiedad comercial 53 m² en Bashkia Vlore, Albania
Propiedad comercial 53 m²
Bashkia Vlore, Albania
Nº de cuartos de baño 2
Área 53 m²
Una tienda de alquiler a largo plazo está disponible en la zona muy solicitada de Skela, Vlo…
$703
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
NEXT REAL ESTATE
Idiomas hablados
English, Polski, Italiano
Apartamento en Bashkia Vlore, Albania
Apartamento
Bashkia Vlore, Albania
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
Piso 5
El apartamento 1+1 en Vlora, Albania está convenientemente situado en el centro de la ciudad…
$345
por mes
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Bashkia Vlore, Albania
Apartamento 3 habitaciones
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
El apartamento está situado en una zona tranquila y segura, con fácil acceso a las playas y …
$444
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
NEXT REAL ESTATE
Idiomas hablados
English, Polski, Italiano
🏢🔑 BUSINESS PREMISES FOR RENT NEAR THE MUSIC SCHOOL, VLORA en Bashkia Vlore, Albania
🏢🔑 BUSINESS PREMISES FOR RENT NEAR THE MUSIC SCHOOL, VLORA
Bashkia Vlore, Albania
Área 120 m²
🏢🔑 BUSINESS PREMISES FOR RENT NEAR THE MUSIC SCHOOL, VLORA 💶 Price: €1200/month 📐 Area: …
$1,417
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DES Real Estate
Idiomas hablados
English, Italiano
Apartamento en Orikum, Albania
Apartamento
Orikum, Albania
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Piso 2
El apartamento está situado en la primera línea de la costa, tiene una superficie total de 6…
$348
por mes
Dejar una solicitud
🔑🏡 APARTMENT 2+1+2 FOR RENT NEAR SOCIAL SECURITY, VLORA en Bashkia Vlore, Albania
🔑🏡 APARTMENT 2+1+2 FOR RENT NEAR SOCIAL SECURITY, VLORA
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
🔑🏡 APARTMENT 2+1+2 FOR RENT NEAR SOCIAL SEGURIDAD, VLORA💶 Precio: 400 Euro / Mes📐 Superficie…
$461
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DES Real Estate
Idiomas hablados
English, Italiano
Apartamento 2 habitaciones en Bashkia Vlore, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
✅ Price: 250 Euro/Month ✅ Location: Behind the tunnel, Vlore ✅ Area: 65m2 The area where th…
$291
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
NEXT REAL ESTATE
Idiomas hablados
English, Polski, Italiano
Apartamento 2 habitaciones en Bashkia Vlore, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 86 m²
✅ Precio: 350 Euro/Mes✅ Ubicación: Detrás de "Brooklyn" Hotel, Vlore✅ Superficie: 86m2La zon…
$399
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
NEXT REAL ESTATE
Idiomas hablados
English, Polski, Italiano
Apartamento 2 habitaciones en Bashkia Vlore, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
✅ Precio: 40.000 Leke/Month✅ Ubicación: Cerca de Hotel Laid, Vlore✅ Disponible para alquiler…
$461
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
NEXT REAL ESTATE
Idiomas hablados
English, Polski, Italiano

Tipos de propiedades en Condado de Vlorë

apartamentos
casas independientes
bienes raíces comerciales

Parámetros de las propiedades en Condado de Vlorë, Albania

con Vista a la montaña
Realting.com
Ir