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Áticos con piscina en Venta Condado de Vlorë, Albania

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Saranda
9
Vlora
19
Bashkia Sarande
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4 propiedades total found
Ático Ático 3 habitaciones en Orikum, Albania
Ático Ático 3 habitaciones
Orikum, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 270 m²
Piso 7/7
Ático con vistas al mar en venta en Vlorë, Albania. Si busca la casa de sus sueños, una esca…
$692,288
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Ático Ático 3 habitaciones en Bashkia Vlore, Albania
Ático Ático 3 habitaciones
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 171 m²
Piso 4/4
Nuevo ático con vistas al mar en venta en Vlora, Albania. Vlora, con su innegable belleza y …
$763,651
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Ático Ático 4 habitaciones en Bashkia Vlore, Albania
Ático Ático 4 habitaciones
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 264 m²
Piso 6/6
Apartamento de lujo con vistas al mar en venta en la zona de Old Beach, Vlore, Riviera Alban…
$778,463
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Trustmont CapitalTrustmont Capital
Ático Ático 2 habitaciones en Bashkia Vlore, Albania
Ático Ático 2 habitaciones
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
Piso 6/6
Ático con vistas al mar en venta en Vlora, Albania. Este maravilloso ático con vistas al mar…
$299,327
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Parámetros de las propiedades en Condado de Vlorë, Albania

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
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