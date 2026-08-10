Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Condado de Vlorë
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en Condado de Vlorë, Albania

;
Saranda
5
Orikum
22
Vlora
108
Himare
44
Mostrar más
Casa Borrar
Eliminar
213 propiedades total found
Adosado Adosado 3 habitaciones en Bashkia Vlore, Albania
TOP TOP
Adosado Adosado 3 habitaciones
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 388 m²
Número de plantas 1
Casa privada en venta en Vlore, Riviera Albanesa - Cerca de la playa, propiedad para inversi…
$322,878
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Albania Property Group
Idiomas hablados
English, Italiano
Villa 7 habitaciones en Kanine, Albania
Villa 7 habitaciones
Kanine, Albania
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 2
Área 175 m²
Número de plantas 2
Villa con jardín privado en venta en Kanina, Vlora, Riviera albanesa. Situada en las colinas…
$345,941
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Albania Property Group
Idiomas hablados
English, Italiano
Casa en Bashkia Vlore, Albania
Casa
Bashkia Vlore, Albania
$184,920
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
International Property AlertsInternational Property Alerts
Casa en Bashkia Vlore, Albania
Casa
Bashkia Vlore, Albania
$249,670
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Casa 3 habitaciones en Panaje, Albania
Casa 3 habitaciones
Panaje, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
Número de plantas 1
🏡 CASA PRIVADA DE VENTA EN PANAJA, VLORA.💰 PRECIO: 45.000 EURO / TOTAL📐 Detalles de la propi…
$51,775
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DES Real Estate
Idiomas hablados
English, Italiano
Casa en Bashkia Vlore, Albania
Casa
Bashkia Vlore, Albania
$343
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Villa 5 habitaciones en Cuke, Albania
Villa 5 habitaciones
Cuke, Albania
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 190 m²
Número de plantas 2
Villa en venta en pequeño pueblo turístico en Saranda,AlbaniaVilla está en primera línea con…
$1,02M
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Tragjas, Albania
Casa 4 habitaciones
Tragjas, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 2
Casa privada de dos plantas en venta en Tragjas, Vlora, Albania. Ubicada en la zona sur de V…
$351,349
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Albania Property Group
Idiomas hablados
English, Italiano
Villa 4 habitaciones en Bashkia Vlore, Albania
Villa 4 habitaciones
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 269 m²
La villa se encuentra en una de las zonas más buscadas de la costa albanesa. Situado en Uji …
$636,662
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
NEXT REAL ESTATE
Idiomas hablados
English, Polski, Čeština, Italiano, Українська
Telegram Escribir en Telegram
Dúplex 2 habitaciones en Radhime, Albania
Dúplex 2 habitaciones
Radhime, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 87 m²
Dúplex de lujo con piscina en venta en Radhime, Vlorë, Albania. Disfrute de un estilo de vid…
$247,890
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Albania Property Group
Idiomas hablados
English, Italiano
Villa 6 habitaciones en Bashkia Vlore, Albania
Villa 6 habitaciones
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 268 m²
Número de plantas 2
🆕🏘 2-STOREY VILLA FOR SALE IN FUSHA E DRUVE, VLORA. 💶 Price: 250,000 EURO/TOTAL 📍 Loca…
$293,040
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DES Real Estate
Idiomas hablados
English, Italiano
Dúplex 2 habitaciones en Radhime, Albania
Dúplex 2 habitaciones
Radhime, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 82 m²
Una rara oportunidad para invertir en una propiedad costera de lujo en Radhimë, Vlorë, donde…
$240,505
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
NEXT REAL ESTATE
Idiomas hablados
English, Polski, Čeština, Italiano, Українська
Telegram Escribir en Telegram
Casa 3 habitaciones en Drimadhe, Albania
Casa 3 habitaciones
Drimadhe, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Número de plantas 2
En uno de los destinos más buscados de la Riviera albanesa, se ofrece una lujosa villa para …
$1,98M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
AFS Real Estate Management
Idiomas hablados
English, Русский, Italiano, Українська
Casa en Bashkia Vlore, Albania
Casa
Bashkia Vlore, Albania
$85,323
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Villa en Bashkia Vlore, Albania
Villa
Bashkia Vlore, Albania
Experimente el epítome de lujo viviendo en Vlora, Albania, en esta impresionante villa de tr…
$2,904
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Casa en Bashkia Vlore, Albania
Casa
Bashkia Vlore, Albania
Área 500 m²
Private villa in the hills for sale. It is located in a very quiet area of Vlora and close t…
$576,571
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Kote, Albania
Casa 3 habitaciones
Kote, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 94 m²
🔑🏘 POR VENTA PRIVADA CASA + LAND EN KOTOU, VLORA.💸 Precio: 65.000 Euro/Total📍 Ubicación: Kot…
$75,105
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DES Real Estate
Idiomas hablados
English, Italiano
Villa en Bashkia Vlore, Albania
Villa
Bashkia Vlore, Albania
Área 364 m²
Número de plantas 3
🏡 3-STORY RESIDENTIAL BUILDING WITH UNITS FOR SALE IN THE AIRPORT FIELD, VLORA 💶 PRICE: €…
$520,713
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DES Real Estate
Idiomas hablados
English, Italiano
Villa 3 habitaciones en Palase, Albania
Villa 3 habitaciones
Palase, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 400 m²
Villa for Sale ,Green Coast 1 Beautiful villa for sale in Green Coast 1, located on the t…
$1,65M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Al Imobiliare
Idiomas hablados
English
Casa 5 habitaciones en Armen, Albania
Casa 5 habitaciones
Armen, Albania
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 246 m²
2 CARES EN ARMEN, VLORA.Precio: 85.000 EuroMod Road LocationInterfaz Trualli: 900 m2 + 900 m…
$99,206
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DES Real Estate
Idiomas hablados
English, Italiano
Dúplex 4 habitaciones en Bashkia Vlore, Albania
Dúplex 4 habitaciones
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 196 m²
Presentamos la residencia más reciente en la ciudad de Vlorë, “Altera Residence”, un proyect…
$461,330
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
NEXT REAL ESTATE
Idiomas hablados
English, Polski, Čeština, Italiano, Українська
Telegram Escribir en Telegram
Casa 6 habitaciones en Bashkia Vlore, Albania
Casa 6 habitaciones
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 134 m²
✅ Precio: 220.000 Euro✅ Ubicación: “Hajro Cakerri” Barrio, Vlore✅ Land Area: 357m2✅ Superfic…
$259,158
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
NEXT REAL ESTATE
Idiomas hablados
English, Polski, Čeština, Italiano, Українська
Telegram Escribir en Telegram
Casa 4 habitaciones en Drimadhe, Albania
Casa 4 habitaciones
Drimadhe, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Número de plantas 2
La villa es de 150 m2 construidos y 215.2 m2 de terreno y está organizada con tres dormitori…
$1,74M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
AFS Real Estate Management
Idiomas hablados
English, Русский, Italiano, Українська
Casa en Novosele, Albania
Casa
Novosele, Albania
Área 344 m²
¿Soñar un hogar espacioso para una familia grande o una inversión rentable? Presentamos a su…
$353,821
Dejar una solicitud
Villa en Kanine, Albania
Villa
Kanine, Albania
$325,211
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Villa 4 habitaciones en Lukove, Albania
Villa 4 habitaciones
Lukove, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Piso 3/3
The villa has a gross area of 300m2 and a net area of 200 m2. Interior Space - Modern Design…
$681,354
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Investment Realty Group
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Casa en Bashkia Vlore, Albania
Casa
Bashkia Vlore, Albania
Área 158 m²
Número de plantas 2
🆕🏘 CASA PRIVADA DE 2 pisos para la venta cerca de la escuela no poblacional "XHERI", VLORA💰 …
$221,777
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DES Real Estate
Idiomas hablados
English, Italiano
Adosado Adosado en Bashkia Vlore, Albania
Adosado Adosado
Bashkia Vlore, Albania
Experimenta lo mejor de Vlorë viviendo en este hermoso apartamento 2+1, perfectamente situad…
$174,220
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Villa 5 habitaciones en Qeparo i Siperm, Albania
Villa 5 habitaciones
Qeparo i Siperm, Albania
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
Número de plantas 3
In Qeparo, in a highly sought-after area for the tranquility and beauty it offers, a villa i…
$640,590
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Investment Realty Group
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Casa en Bashkia Vlore, Albania
Casa
Bashkia Vlore, Albania
Área 547 m²
Esta villa de 4 pisos ofrece un total de 547 m2 de espacio habitable en una parcela de 300 m…
$588,522
Dejar una solicitud

Tipos de propiedades en Condado de Vlorë

villas
adosados
dúplex

Parámetros de las propiedades en Condado de Vlorë, Albania

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
con Vista al lago
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir