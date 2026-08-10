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Villas en venta en Condado de Vlorë, Albania

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73 propiedades total found
Villa 7 habitaciones en Kanine, Albania
Villa 7 habitaciones
Kanine, Albania
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 2
Área 175 m²
Número de plantas 2
Villa con jardín privado en venta en Kanina, Vlora, Riviera albanesa. Situada en las colinas…
$345,941
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Villa 5 habitaciones en Cuke, Albania
Villa 5 habitaciones
Cuke, Albania
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 190 m²
Número de plantas 2
Villa en venta en pequeño pueblo turístico en Saranda,AlbaniaVilla está en primera línea con…
$1,02M
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Villa 4 habitaciones en Bashkia Vlore, Albania
Villa 4 habitaciones
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 269 m²
La villa se encuentra en una de las zonas más buscadas de la costa albanesa. Situado en Uji …
$636,662
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Villa 6 habitaciones en Bashkia Vlore, Albania
Villa 6 habitaciones
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 268 m²
Número de plantas 2
🆕🏘 2-STOREY VILLA FOR SALE IN FUSHA E DRUVE, VLORA. 💶 Price: 250,000 EURO/TOTAL 📍 Loca…
$293,040
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Villa en Bashkia Vlore, Albania
Villa
Bashkia Vlore, Albania
Experimente el epítome de lujo viviendo en Vlora, Albania, en esta impresionante villa de tr…
$2,904
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Villa en Bashkia Vlore, Albania
Villa
Bashkia Vlore, Albania
Área 364 m²
Número de plantas 3
🏡 3-STORY RESIDENTIAL BUILDING WITH UNITS FOR SALE IN THE AIRPORT FIELD, VLORA 💶 PRICE: €…
$520,713
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Villa 3 habitaciones en Palase, Albania
Villa 3 habitaciones
Palase, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 400 m²
Villa for Sale ,Green Coast 1 Beautiful villa for sale in Green Coast 1, located on the t…
$1,65M
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Villa en Kanine, Albania
Villa
Kanine, Albania
$325,211
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Villa 4 habitaciones en Lukove, Albania
Villa 4 habitaciones
Lukove, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Piso 3/3
The villa has a gross area of 300m2 and a net area of 200 m2. Interior Space - Modern Design…
$681,354
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Villa 5 habitaciones en Qeparo i Siperm, Albania
Villa 5 habitaciones
Qeparo i Siperm, Albania
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
Número de plantas 3
In Qeparo, in a highly sought-after area for the tranquility and beauty it offers, a villa i…
$640,590
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Villa en Bashkia Vlore, Albania
Villa
Bashkia Vlore, Albania
$1,394
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Villa 5 habitaciones en Qeparo, Albania
Villa 5 habitaciones
Qeparo, Albania
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
En Qeparo, en una zona muy solicitada para la tranquilidad y la belleza que ofrece, una vill…
$629,107
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Villa 5 habitaciones en Bashkia Vlore, Albania
Villa 5 habitaciones
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 407 m²
La villa se encuentra en una de las zonas más buscadas de la costa albanesa. Situado en Uji …
$1,10M
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Villa 6 habitaciones en Bashkia Vlore, Albania
Villa 6 habitaciones
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 220 m²
Número de plantas 2
🆕🏘 VILLA DE 2 pisos para la venta en FUSHA E DRUVE, VLORA.💶 Precio: 170.000 Euro/Total📍 Ubic…
$198,007
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Villa en Orikum, Albania
Villa
Orikum, Albania
Área 235 m²
🏘 2-STOREY BUILDING FOR SALE IN ORIKUM, VLORA 🌊💰 Precio: 235.000 euros / total📐 Detalles de …
$273,123
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Villa 4 habitaciones en Palase, Albania
Villa 4 habitaciones
Palase, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 198 m²
Piso 2/2
The villa is located in one of the best residences on the entire Albanian coast. The favorab…
$1,11M
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Villa 6 habitaciones en Manastir, Albania
Villa 6 habitaciones
Manastir, Albania
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 303 m²
Número de plantas 3
Resort de Lujo en la Riviera Albanesa Ubicado en una pintoresca colina con vistas al Lago…
$1,37M
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Villa 4 habitaciones en Bashkia Vlore, Albania
Villa 4 habitaciones
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 269 m²
La villa se encuentra en una de las zonas más buscadas de la costa albanesa. Situado en Uji …
$636,662
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Villa 4 habitaciones en Bashkia Vlore, Albania
Villa 4 habitaciones
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 269 m²
La villa se encuentra en una de las zonas más buscadas de la costa albanesa. Situado en Uji …
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Villa 4 habitaciones en Radhime, Albania
Villa 4 habitaciones
Radhime, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 266 m²
Número de plantas 3
Villa de lujo en construcción en venta en Radhimë, Vlorë. Piscina privada, terraza privada, …
$694,001
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Villa en Bashkia Vlore, Albania
Villa
Bashkia Vlore, Albania
Área 542 m²
🏡 4-STORY BUILDING FOR SALE NEAR BRICK FACTORY, VLORA 💶 Price: €742,000 📐 Construction a…
$863,009
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Villa 5 habitaciones en Bashkia Vlore, Albania
Villa 5 habitaciones
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 407 m²
La villa se encuentra en una de las zonas más buscadas de la costa albanesa. Situado en Uji …
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Villa en Gjashte, Albania
Villa
Gjashte, Albania
Área 450 m²
$1,30M
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Lux-Albania Home
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Villa 4 habitaciones en Lukove, Albania
Villa 4 habitaciones
Lukove, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Piso 3/3
The villa has a gross area of 300m2 and a net area of 200 m2. Interior Space - Modern Design…
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Villa 4 habitaciones en Dhermi, Albania
Villa 4 habitaciones
Dhermi, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 319 m²
En el corazón de Folie Village, Jala, uno de los resorts más prestigiosos y exigentes de Alb…
$1,26M
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Villa 3 habitaciones en Drimadhe, Albania
Villa 3 habitaciones
Drimadhe, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 106 m²
Piso 1/2
Villa for sale in the Drimadhes area (Dhermi), in one of the most sought-after residences fo…
$766,308
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Villa 4 habitaciones en Himare, Albania
Villa 4 habitaciones
Himare, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 188 m²
"Green Coast Resort & Residences" has a strong approach with nature, respecting the ecosyste…
$1,28M
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Villa 4 habitaciones en Dhermi, Albania
Villa 4 habitaciones
Dhermi, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 300 m²
Piso 2
Descubre el lujo y la tranquilidad del Renacimiento albanés con esta moderna villa Premium c…
$1,60M
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Villa 6 habitaciones en Bashkia Vlore, Albania
Villa 6 habitaciones
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 6
Área 146 m²
Número de plantas 2
🔑🌊 2-STORY VILLA FOR SALE – ON THE PLANE / COLD WATER, VLORA. 🌅 PANORAMIC FRONTAL VIEW FR…
$559,856
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Villa en Bashkia Vlore, Albania
Villa
Bashkia Vlore, Albania
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$301,982
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