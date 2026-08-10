Apartamentos cerca del club de golf en venta en Condado de Vlorë, Albania

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Apartamento 3 habitaciones en Bashkia Vlore, Albania
Apartamento 3 habitaciones
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Piso 5/9
Apartamento con vistas al mar y 2 dormitorios en venta en Lungomare Vlore, Albania - ¡Propie…
$308,886
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Agencia
Albania Property Group
Idiomas hablados
English, Italiano
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Tipos de propiedades en Condado de Vlorë

áticos
apartamentos de varios niveles
estudios
1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Condado de Vlorë, Albania

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
con Vista al lago
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