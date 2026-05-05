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Estudios con piscina en venta en Bashkia Vlore, Albania

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Orikum
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3 propiedades total found
Estudio 1 habitación en Bashkia Vlore, Albania
Estudio 1 habitación
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Piso 4/9
Estudio en venta en Lungomare Vlore, Riviera Albanesa. Con una ubicación perfecta en la zona…
$98,120
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Albania Property Group
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English, Italiano
Estudio 1 habitación en Orikum, Albania
Estudio 1 habitación
Orikum, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Piso 4/5
Estudio junto al mar en venta en Radhime Vlore, al sur de Albania. Radhima es una de las zon…
$143,677
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Estudio 1 habitación en Bashkia Vlore, Albania
Estudio 1 habitación
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
Piso 4/8
Nuevo estudio en venta en Vlora, Albania. Esta es una oportunidad única para entrar en el me…
$126,013
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Parámetros de las propiedades en Bashkia Vlore, Albania

con Garaje
con Jardín
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
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