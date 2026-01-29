Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Estudios con Jardín en venta en Bashkia Vlore, Albania

3 propiedades total found
Estudio 1 habitación en Orikum, Albania
Estudio 1 habitación
Orikum, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 43 m²
Piso 1/7
Estudio moderno en venta en Orkium, Vlore, al sur de Albania. Ubicado en Orikum, una de las …
$100,958
VAT
Agencia
Albania Property Group
Idiomas hablados
English, Italiano
Estudio 1 habitación en Bashkia Vlore, Albania
Estudio 1 habitación
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Piso 6/12
Estudio en venta en Lungomare Vlore, Riviera Albanesa. Ubicado en una ubicación ideal en una…
$128,044
VAT
Agencia
Albania Property Group
Idiomas hablados
English, Italiano
Estudio 1 habitación en Bashkia Vlore, Albania
Estudio 1 habitación
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 37 m²
Piso 4/6
Estudio en venta en Lungomare, Vlore, Albania. Además de ser una vivienda ideal por su peque…
$81,225
VAT
Agencia
Albania Property Group
Idiomas hablados
English, Italiano
