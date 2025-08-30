Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Arrendamiento a largo plazo villas en Tirana Municipality, Albania

2 propiedades total found
For Rent: Villa in Sauk, Tirana en Tirana Municipality, Albania
For Rent: Villa in Sauk, Tirana
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 230 m²
For Rent: Villa in Sauk, Tirana 📍 Location: Sauk 🏠 Type: Individual Villa (5+1+3) 🚗 Priva…
Precio en demanda
Villa de 4 habitaciones en Farke e Vogel, Albania
Villa de 4 habitaciones
Farke e Vogel, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
A sólo 150 metros de la nueva zona peatonal del lago Farka, esta villa se encuentra en una z…
$3,502
por mes
