Arrendamiento a largo plazo villas en Tirana, Albania

9 propiedades total found
Villa de 6 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Villa de 6 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Piso 2/2
In one of the most sought-after areas for business and residence at the Olympic Park and the…
$3,261
por mes
$3,261
por mes
Villa 7 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Villa 7 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 310 m²
Piso 2/2
Two-story villa for rent near Mangalem Organized on two floors First floor: living room and…
$1,747
por mes
$1,747
por mes
Villa de 5 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Villa de 5 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 276 m²
Piso 3/3
The villa is located in a quiet area near the Halili Complex. The villa is a three-storey bu…
$2,912
por mes
$2,912
por mes
Villa de 4 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Villa de 4 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 170 m²
Piso 3/3
Apartment 3+1+2 with veranda for rent On the 3rd floor of a villa, in a very quiet area and …
$967
por mes
$967
por mes
For Rent: Villa in Sauk, Tirana en Tirana Municipality, Albania
For Rent: Villa in Sauk, Tirana
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 230 m²
For Rent: Villa in Sauk, Tirana 📍 Location: Sauk 🏠 Type: Individual Villa (5+1+3) 🚗 Priva…
Precio en demanda
Precio en demanda
Villa de 4 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Villa de 4 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 350 m²
Piso 3/3
Villa for rent in Selite - Yard area: 300 m2 - Construction area: 350 m2 - 3-story structure…
$2,329
por mes
$2,329
por mes
Villa de 4 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Villa de 4 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 244 m²
Piso 3/3
This villa is offered for rent in a well-known area with villas and very family friendly. Th…
$1,747
por mes
$1,747
por mes
Villa 18 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Villa 18 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 18
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 3
Área 450 m²
Número de plantas 3
The villa is located on the edge of the road on Durres Road, making it very favorable for va…
$5,241
por mes
$5,241
por mes
Villa 10 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Villa 10 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 10
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 4
Área 360 m²
Piso 2/2
We offer private villas for rent near the American embassy, on Elbasan Street. The building …
$10,482
por mes
$10,482
por mes
