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Apartamentos en venta en Tirana Municipality, Albania

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Tirana
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548 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 101 m²
Piso 5/6
2+1 Apartamento en venta – Myslym Shyri 2+1 apartamento en venta al principio de Myslym Shyr…
$357,381
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Vendedor particular
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Apartamento 2 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Piso 10/12
Se ofrece a la venta a un apartamento 1+1 situado cerca de Magnet Residency, en una zona tra…
$155,829
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Apartamento 2 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 84 m²
Piso 4/7
• El apartamento está situado en el cuarto piso de un nuevo objeto, cerca de la colina del S…
$287,639
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TekceTekce
Apartamento 2 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 63 m²
Piso 3/5
Apartamento 1+1 + 1, Cerca de Radisson .En una de las zonas más elite y tranquila de Tirana,…
$231,150
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Apartamento 1 habitación en Tirana Municipality, Albania
Apartamento 1 habitación
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Piso 3/5
Estamos vendiendo 1 + 1 apartamento en la calle Bardhok Biba, después de la Plaza Skender Ma…
$249,967
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Apartamento 2 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 41 m²
Piso 10/12
Se ofrece a la venta a un apartamento 1+1 situado cerca de Magnet Residency, en una zona tra…
$150,057
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Apartamento 3 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Apartamento 3 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 99 m²
Piso 8/9
Apartamento 2+1+2+ Post Parking en venta, Mara residencia!La residencia de Mara está situada…
$282,518
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Apartamento 3 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Apartamento 3 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 70 m²
Piso 10/12
Se ofrece a la venta un apartamento 2+1+2, situado cerca de Magnet Residency, en una zona de…
$259,715
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Apartamento 1 habitación en Tirana Municipality, Albania
Apartamento 1 habitación
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 51 m²
Piso 5/5
En una de las zonas más buscadas de Tirana, se ofrece un apartamento de 1+1 con una superfic…
$143,990
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Apartamento 4 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Apartamento 4 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 178 m²
Piso 2/12
Ofrecemos instalaciones adecuadas para oficina o residencia en el centro de Tirana, en una z…
$543,203
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Apartamento 2 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 65 m²
Piso 5/5
• Venden 2 +1 apartamentos en la Cruzada del 21 de diciembre en la 5a planta de un objeto ex…
$215,637
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Apartamento 2 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 99 m²
Piso 2/11
For sale 2+1 apartment at Mei's Garden Residence, Fusha e Aviacionit! The apartment has a r…
$190,430
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Apartamento 2 habitaciones en Mjull Bathore, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Mjull Bathore, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 95 m²
Piso 2/3
En una de las residencias más populares de la zona de Mjull-Bathora, cerca de TEG y Farka, u…
$228,766
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Apartamento 1 habitación en Kashar, Albania
Apartamento 1 habitación
Kashar, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 57 m²
Piso 2/9
Apartment for rent at "Tirana Entry". The apartment has a Gross Area of 68.4 m2. It is org…
$103,566
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Apartamento 3 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Apartamento 3 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 127 m²
Piso 11/22
Apartment 3+1 for sale in construction phase
$391,575
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Apartamento 2 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 72 m²
Piso 12/12
APARTAMENTO DE VENTA 1+1 EN LA RESIDENCIA "TIRANA GOLDEN PARK 3"!! Apartamento en venta 1+1,…
$188,264
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Century 21 Oksford
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Apartamento 3 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Apartamento 3 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 238 m²
Piso 3/8
In one of the best areas of Tirana, on Wilson Square, behind the Albanian Post branch, a res…
$757,060
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Apartamento 4 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Apartamento 4 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 116 m²
United Towers Tirana es un moderno complejo residencial y multifuncional, situado en una de …
$399,302
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NEXT REAL ESTATE
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Apartamento 3 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Apartamento 3 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 89 m²
Piso 2/27
Eagle Square Building New Living Standard and Investment in TiranaEagle Square El edificio e…
$183,149
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Apartamento 6 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Apartamento 6 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 168 m²
Piso 4/5
The duplex is located in one of the most sought-after Existing Buildings in the area, Moskat…
$489,178
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Apartamento 1 habitación en Tirana Municipality, Albania
Apartamento 1 habitación
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Piso 1/3
In a new residence very close to the Palace of the Brigades in Tirana, between tranquility a…
$237,125
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Apartamento 1 habitación en Tirana Municipality, Albania
Apartamento 1 habitación
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 62 m²
Piso 6/7
The Paskuqan area is one of the areas that has undergone rapid development in Tirana. Very c…
$96,023
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Apartamento 3 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Apartamento 3 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 88 m²
Piso 9/10
El apartamento forma parte de un nuevo edificio, actualmente en la etapa final de la obra, e…
$213,209
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Apartamento 3 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Apartamento 3 habitaciones
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Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 145 m²
Piso 3
? Lago seco, Tirana¡Conducir comunidad y cercanía a la naturaleza!Disfrute de lo mejor de am…
$483,809
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Apartamento 3 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Apartamento 3 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 94 m²
Nuevo apartamento 2+1 en venta en una de las mejores y más buscadas zonas de la capital, a p…
$192,701
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Apartamento 2 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 64 m²
✅ Precio: 1750 Euro/m2 (133,857 Euro)✅ Ubicación: Zogu i Zi, Tirana✅ Superficie bruta: 76,49…
$179,722
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Apartamento 1 habitación en Tirana Municipality, Albania
Apartamento 1 habitación
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Piso 5/9
Apartamenti ndodhet ne zonen e unazes mbi Maternitetin e Ri! Pozicionohet ne katin e 5 dhe k…
$167,718
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Apartamento 1 habitación en Tirana Municipality, Albania
Apartamento 1 habitación
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 1
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Nº de cuartos de baño 1
Área 74 m²
Piso 8/8
Apartamento 1+1 frente a la Nueva Maternidad con una superficie neta de 74.4 m2. El apartame…
$162,125
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Apartamento 2 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 119 m²
Piso 3/4
The apartment is located near the Dinamo stadium, situated on the third floor of a building …
$372,707
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Apartamento 1 habitación en Tirana Municipality, Albania
Apartamento 1 habitación
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Piso 6/34
Apartment for sale (Studio) in one of the newest residences in the capital Gross area 70 m2 …
$163,059
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