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Apartamentos en venta en Farke, Albania

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estudios
5
1 habitación
20
2 habitaciones
33
3 habitaciones
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76 propiedades total found
Apartamento 7 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Apartamento 7 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 7
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 3
Área 300 m²
Piso 2/10
Está vendiendo un entorno comercial apropiado para oficinas o clínicas. Representa siete esp…
$692,774
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Apartamento 3 habitaciones en Lunder, Albania
Apartamento 3 habitaciones
Lunder, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 93 m²
Piso 1/5
Apartment for Sale, near TEG with Private Yard Modern apartment for sale, just a few meters …
$259,122
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Apartamento 3 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Apartamento 3 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 145 m²
Piso 3
? Lago seco, Tirana¡Conducir comunidad y cercanía a la naturaleza!Disfrute de lo mejor de am…
$483,809
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Apartamento 1 habitación en Tirana Municipality, Albania
Apartamento 1 habitación
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 57 m²
Piso 1/5
1+1 Apartment for sale at the Kodra e Diellit 1 Residence Extension, on the first floor of a…
$121,393
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Apartamento 2 habitaciones en Lunder, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Lunder, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 67 m²
Piso 1/3
Unit Residence is a modern residential complex, located in one of the most sought-after area…
$184,956
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Apartamento 2 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Piso 1/5
1+1 apartment at Kodra e Diellit Residence for sale! The apartment is located in the new Ko…
$161,894
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TekceTekce
Estudio 2 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Estudio 2 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
Piso 4/8
Studio for sale – Paris Municipality, near Mbikalimi and Big Market In one of the most soug…
$99,000
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Apartamento 2 habitaciones en Farke e Vogel, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Farke e Vogel, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 95 m²
SMART HILLS es un moderno complejo residencial situado al oeste del lago Farka, en una zona …
$168,140
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Ático Ático 6 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Ático Ático 6 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 285 m²
Piso 7/7
Exclusivo apartamento en venta en la planta superior con vistas panorámicas de Tirana! El ap…
$477,718
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Century 21 Oksford
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Apartamento 3 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Apartamento 3 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 119 m²
Piso 8/8
Duplex/Penthouse in Kodra e Diellit for sale! In Kodra e Diellit, with an unobstructed view…
$407,648
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Apartamento en Farke e Vogel, Albania
Apartamento
Farke e Vogel, Albania
Número de plantas 3
En un lujoso complejo situado a orillas del lago de Tirana se ofrecen a la venta villas y ap…
$354,638
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Apartamento 4 habitaciones en Lunder, Albania
Apartamento 4 habitaciones
Lunder, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 130 m²
Piso 2/3
Unit Residence is a modern residential complex, located in one of the most sought-after area…
$359,545
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Apartamento 3 habitaciones en Lunder, Albania
Apartamento 3 habitaciones
Lunder, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
Número de plantas 3
Unit Residence is a modern residential complex, located in one of the most sought-after area…
$346,501
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Apartamento 2 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 91 m²
Piso 2/7
Vendemos apartamento 2+1+2 a Sun Hill. El apartamento está situado en la segunda planta de u…
$377,477
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Apartamento en Tirana Municipality, Albania
Apartamento
Tirana Municipality, Albania
Locales de espacio abierto con posibilidad de ser utilizados como locales de negocios o de v…
$156,333
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International real estate agency Habita
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Apartamento 2 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 64 m²
Piso 1/5
Apartment 1+1 at Rezidenca Kodra e Diellit for sale! The apartment is located in the new pr…
$159,565
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Apartamento 2 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 77 m²
Piso 2/5
• Apartment 2+1 for sale at Zgjatimi i Rezidences Kodra e Diellit 1, on the 2nd floor of a n…
$215,471
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Estudio 2 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Estudio 2 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 26 m²
✅ Precio: 55.800 Euros✅ Ubicación: Rrapo Hekali St., Tirana✅ Superficie total: 31m2✅ Tamaño …
$66,144
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Apartamento 4 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Apartamento 4 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 115 m²
Piso 2
Un apartamento de 3+1 con una superficie total de 114,82 metros cuadrados está en venta en e…
$260,061
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Apartamento 2 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 158 m²
Piso 3/4
Only residence Kodra E Diellit, a 2+1+2 type apartment is for sale, fully invested!! The apa…
$466,534
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Tirana Municipality, Albania
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Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 115 m²
Piso 1/3
Apartment 2+1 for sale at Kodra e Diellit 1 Residence, on the first floor of a 4-story build…
$267,883
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Nº de cuartos de baño 2
Área 71 m²
Número de plantas 7
2 Studios in Kodra e Diellit for sale! In the area of Kodra e Diellit, 2 studios are offere…
$192,177
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Apartamento 4 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Apartamento 4 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 97 m²
Piso 1/4
🏡 Apartamento 3+1+2 en ventaSe ofrece a la venta a un apartamento funcionalmente organizado …
$296,472
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Apartamento en Farke e Vogel, Albania
Apartamento
Farke e Vogel, Albania
Piso 1/3
En un lujoso complejo situado a orillas del lago de Tirana se ofrecen a la venta villas y ap…
$202,650
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Apartamento 3 habitaciones en Lunder, Albania
Apartamento 3 habitaciones
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Área 100 m²
Número de plantas 3
Unit Residence is a modern residential complex, located in one of the most sought-after area…
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Apartamento 1 habitación en Farke e Vogel, Albania
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Farke e Vogel, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Piso 7/8
The apartment is located in the Bajram Curri Boulevard area. Apartment information: • Gross…
$133,941
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Apartamento 3 habitaciones en Farke e Vogel, Albania
Apartamento 3 habitaciones
Farke e Vogel, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 94 m²
Piso 3/3
2+1+2 apartment in Farka Lake for sale! In one of the newest residences near Lake Farka, we…
$242,259
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Estudio 2 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
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Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 26 m²
✅ Precio: 55.800 Euro✅ Ubicación: Rr. Rrapo Hekali, Tirana✅ Superficie total: 31m2✅ Superfic…
$65,168
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Apartamento 4 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Apartamento 4 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 131 m²
Piso 2/10
Apartment 3+1 for sale with an area of 130.5 m², located in a well-managed residential compl…
$256,236
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Apartamento 3 habitaciones en Farke e Vogel, Albania
Apartamento 3 habitaciones
Farke e Vogel, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 94 m²
Piso 3/3
2+1+2 apartment in Farka Lake for sale! In one of the newest residences near Lake Farka, we…
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Parámetros de las propiedades en Farke, Albania

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