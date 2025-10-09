Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Apartamentos en venta en Dajt, Albania

2 habitaciones
3
4 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Linze, Albania
Apartamento 3 habitaciones
Linze, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 53 m²
Piso 8/8
1+1 typology apartment for sale in Shkoza at Forest Rezidence, a complex on the outskirts of…
$87,353
Apartamento 2 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 85 m²
Piso 7/7
Apartment 2+1+2 in Fresk, Muhamet Deliu Street. The apartment is located on the 7th floor of…
$157,236
Apartamento 2 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 95 m²
Piso 3/7
At the entrance of the Fresku area, we are selling a 2+1 apartment!
$170,047
Apartamento 1 habitacion en Tirana Municipality, Albania
Apartamento 1 habitacion
Tirana Municipality, Albania
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 86 m²
Piso 6
1+1 apartment in the Fresk area. Total area 85.62 m2 of which 74.8 m2 are net. Currently, th…
$74,623
Parámetros de las propiedades en Dajt, Albania

