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Propiedades residenciales en venta en Tirana, Albania

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apartamentos
427
casas independientes
24
451 propiedad total found
Apartamento 2 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 101 m²
Piso 5/6
2+1 Apartamento en venta – Myslym Shyri 2+1 apartamento en venta al principio de Myslym Shyr…
$357,381
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Vendedor particular
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Apartamento 2 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 84 m²
Piso 13
El apartamento es una unidad 1+1 situada en un edificio residencial de nueva construcción en…
$155,112
VAT
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Apartamento 1 habitación en Tirana Municipality, Albania
Apartamento 1 habitación
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 51 m²
Piso 5/5
En una de las zonas más buscadas de Tirana, se ofrece un apartamento de 1+1 con una superfic…
$143,990
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 3 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Apartamento 3 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 99 m²
Piso 8/9
Apartamento 2+1+2+ Post Parking en venta, Mara residencia!La residencia de Mara está situada…
$282,518
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Investment Realty Group
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Apartamento 2 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Piso 10/12
Se ofrece a la venta a un apartamento 1+1 situado cerca de Magnet Residency, en una zona tra…
$155,829
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Villa 8 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Villa 8 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 2
Área 456 m²
Número de plantas 3
🏡 Villas individuales de 3 pisos con abundantes patios en Tirana para la venta!Esta mansión …
$1,04M
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Apartamento 3 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Apartamento 3 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 119 m²
Piso 8
$193,026
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Century 21 Oksford
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Apartamento 2 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 41 m²
Piso 10/12
Se ofrece a la venta a un apartamento 1+1 situado cerca de Magnet Residency, en una zona tra…
$150,057
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Apartamento 2 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 65 m²
Piso 5/5
• Venden 2 +1 apartamentos en la Cruzada del 21 de diciembre en la 5a planta de un objeto ex…
$215,637
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Apartamento 4 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Apartamento 4 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 178 m²
Piso 2/12
Ofrecemos instalaciones adecuadas para oficina o residencia en el centro de Tirana, en una z…
$543,203
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Apartamento 1 habitación en Tirana Municipality, Albania
Apartamento 1 habitación
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Piso 3/5
Estamos vendiendo 1 + 1 apartamento en la calle Bardhok Biba, después de la Plaza Skender Ma…
$249,967
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Apartamento 3 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Apartamento 3 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 70 m²
Piso 10/12
Se ofrece a la venta un apartamento 2+1+2, situado cerca de Magnet Residency, en una zona de…
$259,715
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Apartamento 3 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Apartamento 3 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 64 m²
Situado en una de las zonas más tranquilas y más buscadas de Tirana, esta nueva residencia o…
$134,882
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NEXT REAL ESTATE
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Apartamento 1 habitación en Tirana Municipality, Albania
Apartamento 1 habitación
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 69 m²
Piso 5/9
The apartment is located in the ring road area above the New Maternity Hospital! It is locat…
$164,224
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Apartamento 3 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Apartamento 3 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 116 m²
Piso 9/27
Bazaar Gate is the newest project and the ideal residence to live in! Why? … This residence …
$556,731
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Apartamento 2 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 64 m²
Piso 4/9
The apartment is located in the ring road area above the New Maternity Hospital! It is locat…
$157,236
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Apartamento 1 habitación en Tirana Municipality, Albania
Apartamento 1 habitación
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 68 m²
Piso 5/9
The apartment is located in the area of the ring above the New Maternity! It is positioned o…
$164,224
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Apartamento 3 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Apartamento 3 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 114 m²
Piso 21/35
Venta es un apartamento de 2+1+2, situado en el prestigioso complejo Hora Vertikale, en la p…
$366,575
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Apartamento 3 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Apartamento 3 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 78 m²
Piso 1/12
Apartamento 2+1+2 en venta en “Garden Residence Turdiu”El apartamento tiene una superficie b…
$164,672
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Apartamento 2 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 93 m²
Piso 1/9
El apartamento está organizado por un pasillo que divide los locales, un salón con cocina co…
$172,622
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Apartamento 2 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 56 m²
Piso 3/10
El apartamento 1+1 en la zona Dispanceria, una de las zonas más deseadas de Tirana, se vende…
$169,859
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Apartamento 2 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 99 m²
Piso 8/9
Apartment 2+1+2 at Mara Residence in Don Bosco for sale! The Mara Residence is located on I…
$285,354
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Apartamento 3 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Apartamento 3 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Piso 2/11
2+1+2 apartment for sale at Mei's Garden Residence, Aviation Field! The apartment has a reg…
$167,602
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Apartamento 2 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 83 m²
Piso 6/9
Information about the Apartment: • Built in 2024 • 6th technical floor • Gross Area: 97.1m2 …
$291,177
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Apartamento en Tirana Municipality, Albania
Apartamento
Tirana Municipality, Albania
Número de plantas 25
Residencial, servicio y complejo hotelero "Glow Tower", que consta de 25 plantas arriba y 6 …
Precio en demanda
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Lux-Albania Home
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Apartamento 1 habitación en Tirana Municipality, Albania
Apartamento 1 habitación
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 58 m²
Piso 1
En una de las zonas más preferidas y buscadas de Tirana, en Komuna e Parisit, se ofrece un a…
$283,670
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Apartamento 3 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Apartamento 3 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 98 m²
Piso 5/10
ASL 2 - Barrio ProfarmaOrientación Este-OesteSuperficie: 98 m2Con certificado de propiedadLu…
$235,772
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Apartamento 1 habitación en Tirana Municipality, Albania
Apartamento 1 habitación
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 67 m²
Piso 5/9
Apartamenti ndodhet ne zonen e unazes mbi Maternitetin e Ri! Pozicionohet ne katin e 5 dhe k…
$161,894
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Apartamento 3 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Apartamento 3 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 125 m²
Piso 4/10
El apartamento está organizado por un pasillo que divide las habitaciones, un salón con coci…
$373,237
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Villa 10 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Villa 10 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 10
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 3
Área 491 m²
Número de plantas 3
VILLA FOR SALE IN TIRANA NEAR THE LAKE.   Villa for sale in the "Komuna e Parisit" are…
Precio en demanda
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Parámetros de las propiedades en Tirana, Albania

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