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Estudios con piscina en venta en Southern Albania, Albania

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Saranda
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Orikum
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Estudio 1 habitación en Palase, Albania
Estudio 1 habitación
Palase, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Piso 3/3
Nuevo estudio en venta en Palase Vlore, Dhermi Albania. - Residencia de lujo con vistas inin…
$161,720
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Estudio 1 habitación en Bashkia Vlore, Albania
Estudio 1 habitación
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
Piso 4/8
Nuevo estudio en venta en Vlora, Albania. Esta es una oportunidad única para entrar en el me…
$126,013
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Estudio 1 habitación en Bashkia Vlore, Albania
Estudio 1 habitación
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Piso 2/11
Nuevo estudio en venta en el centro de Vlora, Albania - Junto a la playa. ¡Sea dueño de un p…
$147,796
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Trustmont CapitalTrustmont Capital
Estudio 1 habitación en Orikum, Albania
Estudio 1 habitación
Orikum, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Piso 4/5
Estudio junto al mar en venta en Radhime Vlore, al sur de Albania. Radhima es una de las zon…
$143,677
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Parámetros de las propiedades en Southern Albania, Albania

con Garaje
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con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
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