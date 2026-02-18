Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Southern Albania
  4. Residencial
  5. Estudio
  6. Terraza

Estudios con Terraza en venta en Southern Albania, Albania

Orikum
20
Vlora
36
Himare
3
Bashkia Himare
3
1 propiedad total found
Estudio 1 habitación en Orikum, Albania
Estudio 1 habitación
Orikum, Albania
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 43 m²
Piso 1/5
Estudio de inversión en un nuevo edificio en Orikum (suburb of Vlora), AlbaniaUn estudio en …
$99,676
Agencia
Grinchenko Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Українська, Türkçe
