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Casas en Venta en Condado de Shkodër, Albania

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Shkoder Municipality
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Shkodër
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5 propiedades total found
Casa en Velipoje, Albania
Casa
Velipoje, Albania
Área 320 m²
Número de plantas 4
Se vende villa de 4 plantas en Velipojë Superficie del terreno: 200 m² Superficie constr…
$384,015
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Dúplex 3 habitaciones en Shkoder Municipality, Albania
Dúplex 3 habitaciones
Shkoder Municipality, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 98 m²
Piso 4/11
Apartamentos en "Fecha de Shkodra" en Shkodra!Gate of Shkodra representa la visión más avanz…
$214,611
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Dúplex 2 habitaciones en Shkoder Municipality, Albania
Dúplex 2 habitaciones
Shkoder Municipality, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
Piso 8/11
Apartamentos en "Gate of Shkodra" en Shkodër!Gate of Shkodra representa la visión más avanza…
$118,386
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Dúplex 3 habitaciones en Shkoder Municipality, Albania
Dúplex 3 habitaciones
Shkoder Municipality, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 93 m²
Piso 1/11
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$199,449
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Dúplex 4 habitaciones en Shkoder Municipality, Albania
Dúplex 4 habitaciones
Shkoder Municipality, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 104 m²
Piso 1/11
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$223,942
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Tipos de propiedades en Condado de Shkodër

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