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Casas en Venta en Shkoder Municipality, Albania

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Casa en Velipoje, Albania
Casa
Velipoje, Albania
Área 320 m²
Número de plantas 4
Se vende villa de 4 plantas en Velipojë Superficie del terreno: 200 m² Superficie constr…
$384,015
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