  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Condado de Shkodër
  4. Residencial
  5. Dúplex

Dúplex en venta en Condado de Shkodër, Albania

Shkoder Municipality
4
Shkodër
4
4 propiedades total found
Dúplex 3 habitaciones en Shkoder Municipality, Albania
Dúplex 3 habitaciones
Shkoder Municipality, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 98 m²
Piso 4/11
Apartments at "Gate of Shkodra" in Shkodra! Gate of Shkodra represents the most advanced vi…
$214,611
Agencia
Investment Realty Group
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Dúplex 3 habitaciones en Shkoder Municipality, Albania
Dúplex 3 habitaciones
Shkoder Municipality, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 93 m²
Piso 1/11
Apartments at "Gate of Shkodra" in Shkodër! Gate of Shkodra represents the most advanced vi…
$199,449
Agencia
Investment Realty Group
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Dúplex 2 habitaciones en Shkoder Municipality, Albania
Dúplex 2 habitaciones
Shkoder Municipality, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
Piso 8/11
Apartments at "Gate of Shkodra" in Shkodër! Gate of Shkodra represents the most advanced vi…
$118,386
Agencia
Investment Realty Group
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Dúplex 4 habitaciones en Shkoder Municipality, Albania
Dúplex 4 habitaciones
Shkoder Municipality, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 104 m²
Piso 1/11
Apartments at "Gate of Shkodra" in Shkodër! Gate of Shkodra represents the most advanced vi…
$223,942
Agencia
Investment Realty Group
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Parámetros de las propiedades en Condado de Shkodër, Albania

