Casas de obra nueva en Bashkia Himare, Albania

Himare
2
Villa Green Coast 2
Villa Green Coast 2
Villa Green Coast 2
Villa Green Coast 2
Villa Green Coast 2
Gjilek, Albania
de
$1,42M
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
LUXURY VILLA CONSTRUCCIÓN – SEGUNDA ROW DEL SEA – 1.200.000 €Una villa premium actualmente en construcción en Green Coast 2, ubicada en Palasë, Vlorë. Situado en la segunda fila del mar, esta propiedad ofrece una exclusiva oportunidad de inversión en uno de los complejos costeros más prestig…
Agencia
Al Imobiliare
Agencia
Al Imobiliare
Idiomas hablados
English
Villa Green Coast 2
Villa Green Coast 2
Villa Green Coast 2
Villa Green Coast 2
Villa Green Coast 2
Palase, Albania
de
$1,19M
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
LUXURY VILLA CONSTRUCCIÓN – SEGUNDA ROW DEL SEA – 1.200.000 €Una villa premium actualmente en construcción en Green Coast 2, ubicada en Palasë, Vlorë. Situado en la segunda fila del mar, esta propiedad ofrece una exclusiva oportunidad de inversión en uno de los complejos costeros más prestig…
Agencia
Al Imobiliare
Agencia
Al Imobiliare
Idiomas hablados
English
