Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Bashkia Kavaje
  4. Comercial
  5. Almacén

Almacenes en venta en Bashkia Kavaje, Albania

bienes raíces comerciales
9
hoteles
4
Almacén Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Almacén 379 m² en Golem, Albania
Almacén 379 m²
Golem, Albania
Área 379 m²
Piso -1
El garaje está situado en la -1a planta de un nuevo edificio en la zona de Golem cerca del H…
$219,225
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
AFS Real Estate Management
Idiomas hablados
English, Русский, Italiano, Українська
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir