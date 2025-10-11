Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Elbasan Municipality
  4. Comercial

Locales comerciales en venta en Elbasan Municipality, Albania

2 propiedades total found
Propiedad comercial 3 000 m² en Gracen, Albania
Propiedad comercial 3 000 m²
Gracen, Albania
Área 3 000 m²
Número de plantas 3
The industrial building is entirely constructed with a concrete structure, not a metal const…
$2,91M
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 36 m² en Elbasan Municipality, Albania
Propiedad comercial 36 m²
Elbasan Municipality, Albania
Área 36 m²
Piso 1/12
Commercial space 35 m2 on the first floor above shops, in Elbasan. It currently operates as …
$58,235
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir