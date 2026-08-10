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Villas en la montaña en venta en Condado de Durrës, Albania

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Bashkia Durres
106
Bashkia Shijak
3
Villa Borrar
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1 propiedad total found
Villa 3 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Villa 3 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 5
Área 417 m²
Número de plantas 4
🏡 Vendí la cuarta villa en Shcalnure, Durres📍 Tranquilo y estratégicamente situado en Shkaln…
$565,040
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REMIX REAL ESTATE
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Parámetros de las propiedades en Condado de Durrës, Albania

con Garaje
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con Terraza
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