  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Bashkia Himare
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Piscina

Casas con piscina en Venta en Bashkia Himare, Albania

Villa 5 habitaciones en Dhermi, Albania
Villa 5 habitaciones
Dhermi, Albania
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 393 m²
Número de plantas 3
Villas en venta en "Borgo Bello" Residencia, Drimadhes: Tu paraíso costeroOfrecemos para la …
$920,218
Agencia
Century 21 Eon
Idiomas hablados
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Escribir en Telegram
