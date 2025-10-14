Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Bashkia Durres
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Jardín

Apartamentos con Jardín en venta en Bashkia Durres, Albania

1 propiedad total found
Apartamento 2 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 68 m²
Piso 3/5
Palm Paradise – Your style between the sea and tranquility Discover the newest residential …
$107,455
