Apartamentos de varios niveles en venta en Bashkia Durres, Albania

4 propiedades total found
Apartamentos multinivel 3 habitaciones
Apartamentos multinivel 3 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 69 m²
Piso 1
For Sale: Duplex by the Sea in Shkëmbi i Kavajës area, Durrës — only 20 meters from the beac…
$191,677
Apartamentos multinivel 5 habitaciones
Apartamentos multinivel 5 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 290 m²
Piso 7
Apartment 3 +2 +4 bathrooms and Terass in the center of Durresa, the Marie Kaculini area. Th…
$383,208
Apartamentos multinivel 4 habitaciones
Apartamentos multinivel 4 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 340 m²
Triplex has a total area of ​​340 m2, of which 205 m2 are internal, which are organized in a…
$466,928
Apartamentos multinivel 3 habitaciones
Apartamentos multinivel 3 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 78 m²
Duplex de dos plantas con vistas directas al mar! Apartamento 2+1 con nueva renovación y mue…
$283,959
