Dunamar Urbana SL

Sobre la agencia

Dunamar Urbana es una empresa con amplia experiencia en el campo de los bienes raíces, así como con un objetivo claramente definido: excelencia en el servicio de nuestros clientes. El alcance se basa principalmente en la venta de apartamentos y apartamentos en las ciudades de Torrevieja, Alicante, Costa Blanca, donde tenemos una amplia selección de nuevos edificios y viviendas secundarias. Con el apoyo de los mejores y más cualificados especialistas, ofrecemos asesoramiento profesional para comprar una casa con condiciones más transparentes y simples.