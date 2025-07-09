Sobre la agencia

Geo Estate — es una agencia inmobiliaria fundada en 2018 en Batumi. La compañía se especializa en inversiones en propiedades de lujo y nueva construcción con mayor rentabilidad. Brindamos a nuestros clientes asistencia experta personal e integral, así como apoyo legal en cada etapa del acuerdo. Además, no le cobramos una comisión y, gracias a nuestro conocimiento de las conjeturas del mercado, garantizamos el mejor precio de la propiedad, lo que le permite comprar bienes inmuebles más baratos y con condiciones más favorables, que si lo compra directamente al desarrollador.