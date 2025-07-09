Geo Estate — es una agencia inmobiliaria fundada en 2018 en Batumi. La compañía se especializa en inversiones en propiedades de lujo y nueva construcción con mayor rentabilidad. Brindamos a nuestros clientes asistencia experta personal e integral, así como apoyo legal en cada etapa del acuerdo. Además, no le cobramos una comisión y, gracias a nuestro conocimiento de las conjeturas del mercado, garantizamos el mejor precio de la propiedad, lo que le permite comprar bienes inmuebles más baratos y con condiciones más favorables, que si lo compra directamente al desarrollador.
Consultas y consultas Asesoramiento legal
Selección individual de propuestas de inversión de un conjunto exclusivo de inmuebles con un mayor nivel de rentabilidad
Organización de tours virtuales inmobiliarios
Organización de viajes de negocios para el sector inmobiliario en Georgia
Negociación con el desarrollador y aprobación total de todos los detalles
Verificación de pureza jurídica de inmuebles
Valoración inmobiliaria por auditor estatal o independiente
Asistencia jurídica completa del trato con abogados altamente cualificados y con experiencia
Organización de transacciones inmobiliarias remotas sin visitar Georgia, con el registro de propiedad en el Ministerio de Justicia de Georgia
Ayuda en la obtención de un permiso de residencia, estatus de residente fiscal y resolución de problemas de inmigración
Asistencia para obtener un plan de cuotas del 0% del promotor o préstamo hipotecario