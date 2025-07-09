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Geo Estate

Georgia, Tiflis
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Company type
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Agencia inmobiliaria
Gründungsjahr des Unternehmens
Gründungsjahr des Unternehmens
2018
En la plataforma
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4 años 3 meses
Idiomas hablados
Idiomas hablados
English, Русский
Página web
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www.geo-estate.com/
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Sobre la agencia

Geo Estate — es una agencia inmobiliaria fundada en 2018 en Batumi. La compañía se especializa en inversiones en propiedades de lujo y nueva construcción con mayor rentabilidad. Brindamos a nuestros clientes asistencia experta personal e integral, así como apoyo legal en cada etapa del acuerdo. Además, no le cobramos una comisión y, gracias a nuestro conocimiento de las conjeturas del mercado, garantizamos el mejor precio de la propiedad, lo que le permite comprar bienes inmuebles más baratos y con condiciones más favorables, que si lo compra directamente al desarrollador.

Servicios

  • Consultas y consultas Asesoramiento legal

  • Selección individual de propuestas de inversión de un conjunto exclusivo de inmuebles con un mayor nivel de rentabilidad

  • Organización de tours virtuales inmobiliarios

  • Organización de viajes de negocios para el sector inmobiliario en Georgia

  • Negociación con el desarrollador y aprobación total de todos los detalles

  • Verificación de pureza jurídica de inmuebles

  • Valoración inmobiliaria por auditor estatal o independiente

  • Asistencia jurídica completa del trato con abogados altamente cualificados y con experiencia

  • Organización de transacciones inmobiliarias remotas sin visitar Georgia, con el registro de propiedad en el Ministerio de Justicia de Georgia

  • Ayuda en la obtención de un permiso de residencia, estatus de residente fiscal y resolución de problemas de inmigración

  • Asistencia para obtener un plan de cuotas del 0% del promotor o préstamo hipotecario

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Área, m²
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Apartamentos 2 habitaciones
39.1 – 39.2
111,206
Estudio
23.2
65,583
Agencia
Geo Estate
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Complejo residencial
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$1,15M
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Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
173.0 – 209.0
1,15M – 1,35M
Agencia
Geo Estate
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Complejo residencial
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$134,300
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Área, m²
Coste, USD
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63.9
216,500
Apartamentos 2 habitaciones
69.2
249,300
Estudio
33.4
134,300
Agencia
Geo Estate
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Complejo residencial
Choeng Thale, Tailandia
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$1,60M
Opciones de acabado Con acabado
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Área, m²
Coste, USD
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260.0
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Apartamentos 3 habitaciones
336.0
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Agencia
Geo Estate
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$260,000
Opciones de acabado Con acabado
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