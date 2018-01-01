  1. Realting.com
  2. Agencies
  3. 7 этажей

7 этажей

Bielorrusia, 220013, г. Минск, ул. Кульман 11, офис 5, этаж 2
Compartir usando:
QR
7 этажей
Escríbenos
Escríbenos
Company type
Company type
Agencia inmobiliaria
Gründungsjahr des Unternehmens
Gründungsjahr des Unternehmens
2017
Idiomas hablados
Idiomas hablados
Русский
Página web
Página web
an7.by
Descripción

Агентство «7 этажей» специализируется на продаже и покупке на первичном и вторичном рынках жилья, коммерческой и загородной недвижимости, а также предоставляет услуги по оценке и аналитике. Высококвалифицированные специалисты агентства осуществляют сопровождение сделок с недвижимостью на всех их этапах.

Со дня основания агентство «7 этажей» характеризует динамичное развитие. Прозрачность отношений с клиентами, включая индивидуальный подход и честное ценообразование — основа доверия клиентов и партнеров.

Активное сотрудничество с крупными банками и строительными компаниями позволяет агентству недвижимости «7 этажей» учитывать и продвигать интересы своих клиентов, выбирать оптимальные пути решения задач, обеспечивать юридическую защиту и сопровождение сделок.

Постоянная работа по расширению видов услуг, опыт и применение новых технологий делают компанию открытым, успешным и уверенным игроком рынка недвижимости.

Оперативное решение задач любой сложности возможно благодаря тесному взаимодействию всех сотрудников агентства.

В 2018 году агенство недвижимости «7 этажей» стало победителем в Конкурсе профессионального мастерства в сфере недвижимости «Вышыня поспеху».

Servicios
  • Compraventa de pisos de segunda mano en Minsk;
  • Compraventa de pisos de nueva construcción;
  • Intercambio de propiedades;
  • Compraventa de propiedades suburbanas;
  • Transacciones con propiedades comerciales;
  • Tasación de propiedades.
Agencias cercanas
Realting

Plataforma de bienes raíces

Центр недвижимост «7Я»
921 propiedad

El Centro Inmobiliario 7Я es su ayudante indispensable en el ancho mundo de la inmobiliaria. Nuestra agencia colabora fructíferamente tanto con propiedades de segunda mano (poseemos una sección altamente cualificada de propiedades de segunda mano para usted) como con nueva construcción (nuestros gerentes, que tienen a mano el 100% de las opciones disponibles de primera mano, elegirán la propiedad ideal para usted).

Le ofrecemos asistencia cualificada en todas las cuestiones de sus transacciones de compraventa de bienes inmuebles. Nuestro joven equipo de profesionales ilusionados, que ya posee una experiencia valiosa, estará encantado de ayudarle a resolver cuestiones inmobiliarias de cualquier nivel de dificultad, ya sea una venta rentable de un apartamento o una búsqueda rápida de vivienda entre las nuevas construcciones de Minsk.

Muchos de nuestros especialistas han trabajado ya en grandes agencias, y su saludable ambición les ha permitido unirse en un equipo fantástico: El Centro Inmobiliario 7Я, cuyo principio yace en un intento incansable de perfeccionarse y ser de la máxima utilidad para usted.

Nuestras habilidades de venta, conocimiento del mercado inmobiliario, bien hacer jurídico y nuestra gran base de datos de propiedades le permitirán obtener todo lo que necesita: consultas jurídicas, una gran selección de apartamentos en Minsk y sus alrededores de constructores fiables, la venta rápida y segura de cualquier propiedad en el mercado de segunda mano, la búsqueda de una vivienda adecuada en nuestra base y muchas cosas más.

Nuestros especialistas son muy versátiles y siempre están en contacto con usted: puede obtener información a cualquier hora y de la forma que más le convenga. El Centro Inmobiliario 7Я siempre está preparado para ofrecerle sus habilidades, conocimiento y experiencia, y usted puede confiarnos sus propiedades sin problema.

Гарант Недвижимость, Недвижимость

La agencia inmobiliaria « Garant Real Estate » LLC es una de las mayores agencias inmobiliarias en Minsk. Todos los días, nuestros especialistas ayudan a las personas a encontrar soluciones rentables y seguras a todos los problemas relacionados con la venta, compra y alquiler de bienes inmuebles.

ЦН "Престиж"
512 propiedad

El «Centro inmobiliario "Prestige"», SL es un grupo internacional de compañías que ocupa ya una de las posiciones más destacadas en el mercado inmobiliario.

ОДО «Западная недвижимость»
47 propiedad

La agencia « Zapadnaya Real Estate » ocupa una posición de liderazgo en la prestación de servicios para evaluar el valor de mercado de bienes inmuebles y terrenos.

Realting.com
Ir