  Wohnquartier Stan 73 m² na Izdavanje – Stara Varoš, Podgorica

Wohnquartier Stan 73 m² na Izdavanje – Stara Varoš, Podgorica

$704
7
ID: 28559
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

  • Grundstück
    Vereinigte Staaten von Amerika
  • Region / Bundesland
    Florida
  • Nachbarschaft
    Miami-Dade County
  • Stadt
    Miami

Über den Komplex

Izdaje se namjesten dvosoban stan, povrsine 73m2, u naselju Stara Varos.   Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, dvije spavace sobe, kupatilo i tri terase.   Stan se nalazi na drugom spratu stambene zgrade, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava.   Ispred zgrade je dostupan veliki javni parking.   Izdaje se na duzi vremenski period, uz obavezan depozit! 

Standort auf der Karte

