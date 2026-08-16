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Wohnimmobilien in Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate

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Schardscha
8
Al Hamriyah
18
Al Batayih
4
565 immobilienobjekte total found
Villa 4 zimmer in Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Premium Premium
Villa 4 zimmer
Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 257 m²
Luxuriöses Wohnen für Familien, Investoren und Lifestyle KäuferErleben Sie eine seltene Gele…
$762,423
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Villa 6 zimmer in Al Hamriyah, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 6 zimmer
Al Hamriyah, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 612 m²
Waterfron Villas mit privatem Strand, zu Fuß vom Meer entfernt.Verfügbar 0% Zinszahlungsplan…
$1,15M
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Wohnung 4 zimmer in Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 4 zimmer
Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 267 m²
Stockwerk 8/13
Apartments im Hotelkomplex Anantara Sharjah Residences am Ufer des Persischen Golfs! Voll mö…
$1,53M
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It Is RealtyIt Is Realty
Wohnung 1 Schlafzimmer in Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 1 Schlafzimmer
Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Schlafräume 1
Fläche 79 m²
Stockwerk 4
Rove Home Aljada ist das erste Rove-Markenprojekt in Aljada, das eine einzigartige und moder…
$324,452
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Wohnung 3 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 3 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 115 m²
Stockwerk 27/55
Linar Towers - ein modernes Wohnprojekt in der Nähe der Al Mamzar WaterfrontLinar Towers ist…
$376,863
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Wohnung 5 zimmer in Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 5 zimmer
Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 350 m²
Stockwerk 8/13
Apartments im Hotelkomplex Anantara Sharjah Residences am Ufer des Persischen Golfs! Voll mö…
$2,06M
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TekceTekce
Wohnung 4 zimmer in Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 4 zimmer
Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 185 m²
Stockwerk 4/8
Ferienwohnungen in der komfortablen Premium Wohnanlage Das Tor in Aljada, Sharjah! Voll ausg…
$666,045
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Wohnung 3 zimmer in Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 3 zimmer
Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 91 m²
Etagenzahl 60
MAKLERPROVISION FREI KOSTENLOS MERCEDES-BENZ PLACES BY BINGHATTI - MAYBACH ULTIMATE LUXURY …
$950,623
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Al Hamriyah, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 1 Schlafzimmer
Al Hamriyah, Vereinigte Arabische Emirate
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 1 270 m²
Schritt in einen seltenen Fund: ein 1.270 qft, 1-Schlafzimmer, 1-Bad-Wohnung, die die perfek…
$229,821
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Wohnung 3 zimmer in Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 3 zimmer
Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 116 m²
Wohnung in einem modernen Wohnkomplex Nasaq 5 in Sharjah! Hohe Ausbeute von 68%! Die Wohnung…
$362,192
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Wohnung 3 zimmer in Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 3 zimmer
Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 128 m²
Residenz im neuen Aysha-Komplex auf Maryam Island! Der Komplex liegt entlang der Al Khan Lag…
$438,873
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Wohnung 4 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 4 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 200 m²
Stockwerk 21/50
Wohnungen am Wasser mit flexiblem Zahlungsplan in Al Mamzar, Sharjah Al Mamzar, Sharjah, ist…
$541,353
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Wohnung 3 zimmer in Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 3 zimmer
Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 125 m²
Stockwerk 25/50
Al Ghaf Tower ist ein moderner Wohnkomplex an der Sharjah Küste mit Panorama-Architektur.Al …
$301,320
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Villa in Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Villa
Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Schlafräume 3
Fläche 191 m²
Einzigartige natürliche Komplex Hayyan! Tolle Option zum Leben! Interessante Raten!Abschluss…
$547,671
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Wohnung 3 zimmer in Al Hamriyah, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 3 zimmer
Al Hamriyah, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 123 m²
Stockwerk 4/8
Stunning Wohnung in der neuen Wohnanlage Blue Beach Residence in Al Hamriya, Sharjah! Wohnun…
$334,112
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Wohnung 2 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 2 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 78 m²
Stockwerk 27/55
Die Linar Towers in Al Mamzar sind sechs Wassertürme an der Kreuzung von Dubai und Sharjah.L…
$231,182
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Wohnung in Al Hamriyah, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung
Al Hamriyah, Vereinigte Arabische Emirate
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 413 m²
Entdecken Sie die perfekte Balance von Stil, Komfort und Praktischkeit in dieser nachdenklic…
$127,981
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Wohnung 2 zimmer in Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 2 zimmer
Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 81 m²
Stockwerk 5/10
Palastresidenzen – Al Mamsha by Alef Group: Markenimmobilie in der Fußgängerzone von Sharjah…
$423,426
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Wohnung 3 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 3 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 173 m²
Stockwerk 33/50
Wohnungen am Wasser mit flexiblem Zahlungsplan in Al Mamzar, Sharjah Al Mamzar, Sharjah, ist…
$460,382
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Wohnung 2 zimmer in Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 2 zimmer
Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 57 m²
Stockwerk 5/11
Atemberaubende Apartments im neuen Olfah-Projekt in Sharjah! Voll ausgestattete Küche mit Ge…
$217,840
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Al Hamriyah, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 2 Schlafzimmer
Al Hamriyah, Vereinigte Arabische Emirate
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 1 320 m²
Treten Sie mit dieser 1.320 qft Wohnung in den modernen Komfort ein, um Stil, Funktionalität…
$340,375
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Studio in Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Studio
Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Fläche 40 m²
Live und Invest in Waterfront Projekt mit privatem Strand
$160,000
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Wohnung 4 zimmer in Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 4 zimmer
Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 193 m²
Stockwerk 25/50
Al Ghaf Turm - modernes Leben in der Nähe der Küste von SharjahAl Ghaf Tower ist ein neues W…
$468,815
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Wohnung 1 zimmer in Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 1 zimmer
Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 84 m²
Stockwerk 15/50
Faradis Tower by Tiger – Moderne Apartments im Herzen von Schardscha Faradis Tower by Tig…
$273,637
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Wohnung 2 zimmer in Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 2 zimmer
Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 73 m²
Etagenzahl 9
Voll ausgestattete Investitionswohnungen in Sharjah mit einem 60/40-Zahlungsplan Das Projekt…
$247,542
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Wohnung 3 zimmer in Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 3 zimmer
Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 112 m²
Stockwerk 13/18
Familienfreundliche intelligente Wohnungen zum Verkauf in New Sharjah Eingebettet im pulsier…
$426,836
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Studio 2 Schlafzimmer in Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Studio 2 Schlafzimmer
Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 127 m²
Preis beginnt bei AED 1.197,000 | ab 127 qmEntdecken Sie Sendian, die inaugurale Wohnanlage …
$325,936
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Haus 6 zimmer in Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Haus 6 zimmer
Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 858 m²
Exklusives neues Projekt Masaar Sequoia! Eine gute Option für Wohnen und Investitionen! Hohe…
$2,43M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Al Hamriyah, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 3 Schlafzimmer
Al Hamriyah, Vereinigte Arabische Emirate
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 2 000 m²
Entdecken Sie modernen Komfort und Komfort in dieser 2.000 qft Wohnung, gedanklich gestaltet…
$462,910
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Wohnung 3 zimmer in Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 3 zimmer
Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 208 m²
Stockwerk 5/7
Wohnung mit möblierter Küche und Küchengeräten! Eine wunderbare Wohnung für Wohnen, Investit…
$826,575
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