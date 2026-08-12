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Wohnimmobilien in Adschman, Vereinigte Arabische Emirate

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Wohnung in Ajman, Vereinigte Arabische Emirate
Premium Premium
Wohnung
Ajman, Vereinigte Arabische Emirate
🏗️ Rockhill Tower ist ein Premium-G+26-Wohnhochhaus in Al Alia, Ajman, das im zweiten Quarta…
$75,000
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Adschman, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 2 Schlafzimmer
Adschman, Vereinigte Arabische Emirate
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 2 100 m²
Präsentieren Sie eine wunderschön renovierte Hochebene Eckeinheit in den renommierten Cornis…
$264,131
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Wohnung 3 zimmer in Adschman, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 3 zimmer
Adschman, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 165 m²
Stockwerk 9/11
Wohnung im modernen Komplex Gateway Porto! Mit einem Panoramablick auf das natürliche Mangro…
$481,852
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Wohnung 2 zimmer in Emirates City, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 2 zimmer
Emirates City, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 87 m²
Stockwerk 30/45
Ferienwohnungen in der luxuriösen Wohnanlage Eine 678 Residenzen in der sich dynamisch entwi…
$149,447
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Adschman, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 1 Schlafzimmer
Adschman, Vereinigte Arabische Emirate
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 786 m²
Diese 786 qft Wohnung ist die perfekte Wahl für diejenigen, die Komfort, Effizienz und zeitg…
$326,760
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Wohnung 1 zimmer in Adschman, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 1 zimmer
Adschman, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 35 m²
Eine Investition, die für Sie arbeitet, liegt im Herzen der dynamischen VAE, im vielversprec…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 3 zimmer in Emirates City, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 3 zimmer
Emirates City, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 119 m²
Stockwerk 30/45
Ferienwohnungen in der luxuriösen Wohnanlage Eine 678 Residenzen in der sich dynamisch entwi…
$218,666
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Wohnung 3 zimmer in Adschman, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 3 zimmer
Adschman, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 142 m²
Stockwerk 1/38
$211,933
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Wohnung 2 zimmer in Adschman, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 2 zimmer
Adschman, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 109 m²
Stockwerk 15/31
Amwaj Tower: Küstenimmobilie in der Nähe von Ajman Beach!Amwaj Tower ist ein Wohnkomplex von…
$274,919
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Villa in Emirates City, Vereinigte Arabische Emirate
Villa
Emirates City, Vereinigte Arabische Emirate
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 3 500 m²
Entdecken Sie elegantes Wohnen in dieser geräumigen 5-Zimmer-Villa in der gefragten Al Aamra…
$476,525
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Adschman, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 1 Schlafzimmer
Adschman, Vereinigte Arabische Emirate
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 1 076 m²
Diese 1.076.28 qft Wohnung bietet ein großzügiges Layout mit der perfekten Balance von Komfo…
$244,798
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Villa in Emirat Adschman, Vereinigte Arabische Emirate
Villa
Emirat Adschman, Vereinigte Arabische Emirate
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 3 014 m²
Dies ist Ihre Chance, eine 5-Zimmer-Wohnung in der sehr wünschenswerten Al Yasmeen Bereich v…
$394,835
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Wohnung 3 zimmer in Adschman, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 3 zimmer
Adschman, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
Stockwerk 6/13
Canterbury Waterfront - Erholung am Meer, Panoramablick und modernen Komfort in Al Zorah!Can…
$315,906
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Emirates City, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 2 Schlafzimmer
Emirates City, Vereinigte Arabische Emirate
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 1 377 m²
Diese 1.377 qft Wohnung bietet die perfekte Kombination aus Raum, Komfort und Funktionalität…
$231,455
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Wohnung 3 zimmer in Adschman, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 3 zimmer
Adschman, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 165 m²
Stockwerk 15/33
Eine komfortable Wohnung in der Wohnanlage Ajman Pearl Tower C1! Viele Komfort für ein angen…
$226,187
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Emirates City, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 3 Schlafzimmer
Emirates City, Vereinigte Arabische Emirate
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 1 796 m²
Gehen Sie in ein Haus, das Raum, Stil und Bequemlichkeit mit diesem 1.796 qft Apartment mit …
$303,615
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Studio 1 zimmer in Adschman, Vereinigte Arabische Emirate
Studio 1 zimmer
Adschman, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 1
Schlafräume 1
Fläche 35 m²
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Preis auf Anfrage
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Studio in Adschman, Vereinigte Arabische Emirate
Studio
Adschman, Vereinigte Arabische Emirate
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 30 m²
Stockwerk 6/13
Canterbury Waterfront - Erholung am Meer, Panoramablick und modernen Komfort in Al Zorah!Can…
$135,401
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Wohnung in Emirates City, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung
Emirates City, Vereinigte Arabische Emirate
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 605 m²
Erleben Sie die perfekte Mischung aus Effizienz und Stil mit dieser 605.22 qft Studio-Wohnun…
$107,014
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Wohnung 4 zimmer in Emirates City, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 4 zimmer
Emirates City, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 166 m²
Stockwerk 30/45
Ferienwohnungen in der luxuriösen Wohnanlage Eine 678 Residenzen in der sich dynamisch entwi…
$306,759
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Emirates City, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 2 Schlafzimmer
Emirates City, Vereinigte Arabische Emirate
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 1 405 m²
Diese 1,405.81 qft Wohnung bietet die perfekte Balance von Komfort, Stil und Funktionalität,…
$201,502
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Wohnung 4 zimmer in Adschman, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 4 zimmer
Adschman, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 258 m²
Stockwerk 15/31
Amwaj Tower: Küstenimmobilie in der Nähe von Ajman Beach!Amwaj Tower ist ein Wohnkomplex von…
$666,181
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Studio in Adschman, Vereinigte Arabische Emirate
Studio
Adschman, Vereinigte Arabische Emirate
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Adschman, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 2 Schlafzimmer
Adschman, Vereinigte Arabische Emirate
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 1 581 m²
Dieses geräumige 2-Zimmer-Apartment, 2-Bade-Wohnung mit 1,581,52 qm, bietet eine perfekte Ba…
$367,605
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Wohnung in Adschman, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung
Adschman, Vereinigte Arabische Emirate
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Emirates City, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 2 Schlafzimmer
Emirates City, Vereinigte Arabische Emirate
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 1 494 m²
Dieses beeindruckende Apartment mit 1494 qft bietet die perfekte Mischung aus Raum, Stil und…
$177,540
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Wohnung 2 zimmer in Adschman, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 2 zimmer
Adschman, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 46 m²
Stockwerk 6/13
Canterbury Waterfront - Erholung am Meer, Panoramablick und modernen Komfort in Al Zorah!Can…
$218,275
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Emirates City, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 1 Schlafzimmer
Emirates City, Vereinigte Arabische Emirate
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 986 m²
Dieses wunderschön gestaltete 986.3 qft Apartment bietet die perfekte Kombination aus Komfor…
$125,258
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Wohnung 3 zimmer in Adschman, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 3 zimmer
Adschman, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 146 m²
Stockwerk 4/8
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$183,228
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Wohnung 4 zimmer in Adschman, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 4 zimmer
Adschman, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 246 m²
Stockwerk 9/11
Wohnung im modernen Komplex Gateway Porto! Mit einem Panoramablick auf das natürliche Mangro…
$734,952
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Immobilienangaben in Adschman, Vereinigte Arabische Emirate

mit Garage
mit Garten
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös

Häufig gestellte Fragen zum Thema Wohneigentum in Ajman, VAE

Können Ausländer aus der Ferne ein Haus in Ajman kaufen?

Ja, der Käufer muss sich an eine Immobilien- oder Anwaltskanzlei im Emirat wenden und die Transaktion über diese abwickeln.

Was ist der günstigste Preis pro Quadratmeter in Ajman?

In der Gegend von Al Helio kostet ein Quadratmeter rund 1.000 Euro.

Wie viel muss ich für den Unterhalt meiner Wohnung im Emirat bezahlen?

Die monatlichen Unterhaltskosten schwanken zwischen 0,82 € und 8,17 € pro Quadratmeter.
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