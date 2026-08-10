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Wohnimmobilien in Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate

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Villa 4 zimmer in Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Premium Premium
Villa 4 zimmer
Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 257 m²
Luxuriöses Wohnen für Familien, Investoren und Lifestyle KäuferErleben Sie eine seltene Gele…
$762,423
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Wohnung 3 zimmer in Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 3 zimmer
Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 91 m²
Etagenzahl 60
MAKLERPROVISION FREI KOSTENLOS MERCEDES-BENZ PLACES BY BINGHATTI - MAYBACH ULTIMATE LUXURY …
$950,623
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Studio 2 Schlafzimmer in Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Studio 2 Schlafzimmer
Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 175 m²
Preis beginnt bei AED 1,275.000 | ab 175 qmKaya Townhouses in Masaar – Harmonische lebende A…
$347,175
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Villa 5 zimmer in Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 5 zimmer
Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 252 m²
Einzigartige natürliche Komplex Hayyan! Tolle Option zum Leben! Interessante Raten!Abschluss…
$657,260
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Wohnung 2 zimmer in Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 2 zimmer
Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 129 m²
Residenz im neuen Aysha-Komplex auf Maryam Island! Der Komplex liegt entlang der Al Khan Lag…
$380,791
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Al Hamriyah, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 1 Schlafzimmer
Al Hamriyah, Vereinigte Arabische Emirate
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Waterfront Apartments mit Strandzugang in fußläufiger Entfernung vom Meer.Verfügbar 0% Zinsz…
$250,000
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Wohnung in Al Hamriyah, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung
Al Hamriyah, Vereinigte Arabische Emirate
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 413 m²
Entdecken Sie die perfekte Balance von Stil, Komfort und Praktischkeit in dieser nachdenklic…
$127,981
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Wohnung 3 zimmer in Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 3 zimmer
Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 112 m²
Stockwerk 13/18
Familienfreundliche intelligente Wohnungen zum Verkauf in New Sharjah Eingebettet im pulsier…
$427,760
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Wohnung 4 zimmer in Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 4 zimmer
Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 193 m²
Stockwerk 25/50
Al Ghaf Tower ist ein moderner Wohnkomplex an der Sharjah Küste mit Panorama-Architektur.Al …
$468,815
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Wohnung 5 zimmer in Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 5 zimmer
Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 350 m²
Stockwerk 8/13
Apartments im Hotelkomplex Anantara Sharjah Residences am Ufer des Persischen Golfs! Voll mö…
$2,06M
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Wohnung 4 zimmer in Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 4 zimmer
Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 136 m²
Stockwerk 4/9
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$449,022
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Villa 4 zimmer in Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 4 zimmer
Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Fläche 300 m²
Dubai, Vereinigte Arabische EmirateWillkommen bei DG Villas (D-Villas) – eine exklusive Koll…
$1,71M
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Wohnung 5 zimmer in Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 5 zimmer
Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 350 m²
Stockwerk 10/12
Luxuriöse Wohnungen mit Meerblick und 5-Sterne-Hotelausstattung in Sharjah Entdecken Sie den…
$2,13M
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Wohnung 4 zimmer in Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 4 zimmer
Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 185 m²
Stockwerk 4/8
Ferienwohnungen in der komfortablen Premium Wohnanlage Das Tor in Aljada, Sharjah! Voll ausg…
$666,045
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Wohnung in Al Hamriyah, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung
Al Hamriyah, Vereinigte Arabische Emirate
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 504 m²
Diese 504 qft Studio-Wohnung ist für Einfachheit, Funktionalität und modernen Komfort konzip…
$144,319
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Reihenhaus 5 zimmer in Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Reihenhaus 5 zimmer
Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 238 m²
Etagenzahl 2
Masaar 3 ist eine Waldoase mit intelligenten Häusern, Natur und Anlage Attraktivität.Das Pro…
$778,778
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Wohnung 2 zimmer in Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 2 zimmer
Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 110 m²
Stockwerk 8/13
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$690,959
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Wohnung 2 zimmer in Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 2 zimmer
Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 81 m²
Stockwerk 5/10
Palastresidenzen – Al Mamsha by Alef Group: Markenimmobilie in der Fußgängerzone von Sharjah…
$423,426
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Haus 6 zimmer in Al Hamriyah, Vereinigte Arabische Emirate
Haus 6 zimmer
Al Hamriyah, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 613 m²
Etagenzahl 3
Luxusvilla im neuen Al Thuraya Island Projekt in Sharjah! Perfekt für Wohnen und Investition…
$1,06M
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Villa in Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Villa
Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Schlafräume 3
Fläche 191 m²
Einzigartige natürliche Komplex Hayyan! Tolle Option zum Leben! Interessante Raten!Abschluss…
$547,671
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Wohnung 2 zimmer in Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 2 zimmer
Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 92 m²
Stockwerk 25/50
Der Al Ghaf Tower ist eine moderne Wohnanlage an der Küste von Sharjah mit Panoramaarchitekt…
$258,955
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Haus 6 zimmer in Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Haus 6 zimmer
Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 6
Schlafräume 6
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Wohnung 2 zimmer in Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
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Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 2
Schlafräume 1
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Stockwerk 5/11
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Wohnung 3 zimmer in Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 3 zimmer
Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 121 m²
Stockwerk 4/8
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Studio 2 Schlafzimmer in Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Studio 2 Schlafzimmer
Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 182 m²
Preis beginnt bei AED 1.696,000 | ab 182 qmSequoia ist die sechste Phase der geschätzten , i…
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Al Hamriyah, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 1 Schlafzimmer
Al Hamriyah, Vereinigte Arabische Emirate
Schlafräume 1
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Fläche 990 m²
Treten Sie in eine durchdachte 990 qft Wohnung, die Komfort, Funktionalität und Stil verbind…
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Wohnung 5 zimmer in Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 5 zimmer
Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 600 m²
Stockwerk 25/50
Al Ghaf Tower ist ein moderner Wohnkomplex an der Sharjah Küste mit Panorama-Architektur.Al …
$1,63M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 2 Schlafzimmer
Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 173 m²
Diese moderne 2-Zimmer-Wohnung bietet geräumiges und komfortables Wohnen in einer gut verbun…
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Al Hamriyah, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 2 Schlafzimmer
Al Hamriyah, Vereinigte Arabische Emirate
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 1 320 m²
Treten Sie mit dieser 1.320 qft Wohnung in den modernen Komfort ein, um Stil, Funktionalität…
$340,375
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Wohnung 4 zimmer in Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 4 zimmer
Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 267 m²
Stockwerk 9/12
Luxuriöse Wohnungen mit Meerblick und 5-Sterne-Hotelausstattung in Sharjah Entdecken Sie den…
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Immobilienangaben in Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate

mit Garage
mit Garten
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mit Meerblick
mit Schwimmbad
Golfplatz in der Nähe
Günstige
Luxuriös

Häufig gestellte Fragen zu Immobilien und zum Immobilienpreis in Schardscha

Ist es möglich, eine Immobilie in Sharjah entfernt zu kaufen?

Ja, in den Vereinigten Arabischen Emiraten ist der Kauf von Wohnungen ohne persönliche Anwesenheit des Käufers erlaubt. Sie können einen Kauf über eine akkreditierte Immobilienagentur in den Emiraten tätigen, die in jeder Phase des Geschäfts als Treuhänder fungiert.

Was sind die durchschnittlichen Preise für Immobilien in Sharjah zum Verkauf?

In den zentralen Teilen der Stadt liegen die Kosten pro Quadratmeter für Wohnungen und Appartementen zwischen 2500 und 3000 Euro. Am Stadtrand ist der Immobilienpreis in Sharjah um 10-20% niedriger. Die Ausnahme sind Luxus-Townhäuser und Villen. Ein Quadratmeter eines solchen Wohnraums kann 3000-5000 Euro kosten.

In welchen Bezirken kann man beste Immobilien in Sharjah kaufen?

Um eine Wohnung oder ein Apartment zu kaufen, sollten Sie zwei beliebte Orte Al Khan und Jivisi in Betracht ziehen. Dies sind moderne, gut entwickelte Bezirke, von denen aus Sie schnell den Persischen Golf und andere Einrichtungen der Stadt erreichen können.
Käufer, die ein Haus, ein Ferienhaus oder ein Townhouse suchen, können ihr Augenmerk auf den Distrikt 11 Maiden lenken. Es ist eine Elite-Gegend in einem Vorort von Sharjah, wo es alles gibt, was man für einen dauerhaften Aufenthalt benötigt.
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