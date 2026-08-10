Um eine Wohnung oder ein Apartment zu kaufen, sollten Sie zwei beliebte Orte Al Khan und Jivisi in Betracht ziehen. Dies sind moderne, gut entwickelte Bezirke, von denen aus Sie schnell den Persischen Golf und andere Einrichtungen der Stadt erreichen können.

Käufer, die ein Haus, ein Ferienhaus oder ein Townhouse suchen, können ihr Augenmerk auf den Distrikt 11 Maiden lenken. Es ist eine Elite-Gegend in einem Vorort von Sharjah, wo es alles gibt, was man für einen dauerhaften Aufenthalt benötigt.