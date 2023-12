New residence Golf Vista Heights with a swimming pool and lounge areas, Dubai Sports City, Dubai, UAE

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

von €775,418

113 m² 1

Kapitulation vor: 2026

Unterstützung bei der Erlangung des Aufenthaltsstatus. Kostenlose Auswahl an Immobilien. Rechtliche Unterstützung als Geschenk! Elegance Tower – der neue Elite Tower von DAMAC Properties, der die neueste Ergänzung des Kultgebiets von Downtown Dubai sein wird. Das Projekt, das im November 2022 läuft, umfasst Premium-Design-Apartments mit 1 und 2 Schlafzimmern und Balkonen von 69 Quadratmetern. m bis 107 qm. Das Interieur wurde vom libanesischen Designer Zuhair Murad – entwickelt, einer Ikone in der Welt der High Fashion, deren Kreation als echtes Meisterwerk der Kunst anerkannt ist und Luxus und Raffinesse verkörpert. Von den Fenstern der Residenzen des Elegance Tower aus haben Sie einen atemberaubenden Blick auf den Burj Khalifa und den Zabeel Park. Unter den vielen Annehmlichkeiten eines gehobenen Wohnkomplexes ist es erwähnenswert: - ein Pool mit Blick auf den Horizont von Dubai; - Poolbar; - die Zone der Sonnenliegen; - Lagunen; - Spielplatz für Kinder; - voll ausgestattetes Fitnessstudio. Dank seines spektakulären Designs, einschließlich originaler Balkone und leuchtender goldener Fassaden, wird dieser elegante Turm eine weitere Attraktion der Innenstadt von Dubai sein. Das Gebäude wird aus 25 Etagen und einem 5-stöckigen Podium bestehen. VERFÜGBARKEIT DER LAGE UND DES VERKEHRS: Der Wolkenkratzer des Elegance Tower befindet sich strategisch günstig im prestigeträchtigsten Teil der Innenstadt von Dubai, nur wenige Gehminuten von den Sehenswürdigkeiten der Welt, Fünf-Sterne-Hotels, Boutiquen, Unterhaltungsmöglichkeiten, sozial bedeutenden Objekten und Haltestellen der öffentlichen Verkehrsmittel entfernt. Der weltweit größte Einkaufs- und Unterhaltungskomplex Die Dubai Mall mit mehr als 1.200 Verkaufsstellen und 200 Restaurants liegt 10 Gehminuten vom Gebäude entfernt. Es beschäftigt auch eines der größten Aquarien des Planeten Dubai Aquarium & Underwater Zoo, den ersten VR Park Virtual Reality Park im Nahen Osten, die elektrische Kartierung VKart Zabeel, die olympische Eisbahn Dubai Ice Rink, KidZania Kinderzentrum und andere Unterhaltungsmöglichkeiten. Der höchste Wolkenkratzer der Welt von Burj Khalifa, singende Brunnen und Bewohner der Dubai Opera des neuen Turms, kann 20 – 25 Minuten erreichen, und die U-Bahnstation Burj Khalifa/ Der U-Bahnhof Dubai Mall ist eine halbe Stunde zu Fuß entfernt. Möchten Sie eine Wohnung in Dubai kaufen? Sie wissen, wie Sie profitabel investieren können! WIRTSCHAFTLICHER VORAUS: - Kommission 0%; - Ein Aufenthaltsvisum für bis zu 10 Jahre mit dem Recht auf Verlängerung; - Kapitalrendite von 7%; - Zinsfreier Ratenzahlungsplan; - Hohe Nachfrage nach Mietern; - Nur zuverlässige Entwickler; - Ein sicherer Deal. Plus mit uns arbeiten: - Wir garantieren sichere Transaktionen mit voller rechtlicher Unterstützung. - Wir werden für Sie die vielversprechendsten Objekte für Investition und Leben auswählen. - Erzählen wir Ihnen alles über den Immobilienmarkt, über das Leben in Dubai. - Wir führen eine kostenlose Beratung durch und sparen Zeit, um geeignete Optionen und Kaufmöglichkeiten zu finden. - Wir arbeiten ohne Provision. Rufen Sie an oder schreiben Sie, wir beraten Sie gerne kostenlos! Lassen Sie uns Planungsoptionen bereitstellen!