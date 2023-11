Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

von €449,165

92 m² 1

Investieren Sie in Immobilien in Dubai: Rekordgewinne und garantierte Sicherheit! - Nicht der Immobiliensteuer und -miete unterliegen; - Immobilien wachsen zu einem Preis von 5-7% pro Jahr; - Zinsfreie Rate für bis zu 3-5 Jahre; - Die besten Einrichtungen zu den besten Preisen; - Starke Liquidität; - Hohe Einnahmen 5-8% für die jährliche Miete; - Der Mindestinvestitionsbetrag beträgt 1100.000 Rubel. Wohnung in der Elite-Wohnanlage Park Gate Residences in der Gegend von Bur Dubai. Die Residenz kombiniert stilvolles Innendesign und ein hohes Maß an Komfort! Die Bewohner der Park Gate Residences verfügen über eine breite Palette an erstklassigen Annehmlichkeiten: Landschaftsbereiche mit Wassereinrichtungen; Rasen auf dem Dach des Podiums, mit Pool und Spielbereich für Kinder; Fitnessclub mit Umkleidekabinen und Kinderspielzimmer; Lebensmittelgeschäfte an der Haustür; Geräumiger Parkplatz auf U-Bahn- und Podiumsebene, wo für jede Residenz Plätze vergeben werden. Das Community Wasl1 befindet sich an der Grenze zwischen dem alten und dem neuen Dubai, sodass Sie leicht zu jeder Ecke der Stadt gelangen. Zahlungsplan: 5% - Anzahlung 95% - ( innerhalb von 6 Jahren ab dem Datum der Buchung ) Es ist möglich, die Wohnung sowohl persönlich als auch online anzuzeigen. Wir sorgen für einen sicheren Deal mit dem Entwickler. Wir bieten rechtliche Unterstützung!