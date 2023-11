Riviera Reve AZIZI

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

von €875,332

99–141 m² 2

Wohnung mit einer unglaublichen Meereslandschaft am Arabischen Golf! Kostenlose Auswahl an Immobilien. Objekte der besten Entwickler. Volle rechtliche Unterstützung der Transaktion. Wir stellen Ihnen Folgendes zur Verfügung: - Eine Auswahl der besten Apartments von zuverlässigen Entwicklern; - Gewährleistung des jährlichen Kapitaleinkommens; - Zinsfreie Rate für 7 Jahre; - Kostenlose rechtliche Unterstützung; - eine Garantie für die Sicherheit von Übertragungen bei einer Transaktion; - Unterstützung bei der Überweisung von Zahlungsmitteln; - Wir werden das Objekt persönlich in Dubai oder online zeigen; - Unterstützung bei der Überweisung von Zahlungsmitteln. Royal Bay — ist ein 10-stöckiges Luxusgebäude am Halbmond von Palm Jumeirah. Das Projekt besteht aus 90 Wohneinheiten, darunter Wohnungen und Penthäuser. Alle Apartments verfügen über Service, Penthouse-Bewohner können private Pools und einen Whirlpool nutzen. Die Apartments bieten einen Panoramablick auf den Arabischen Golf und den Horizont des modernen Dubai. Zu den Annehmlichkeiten zählen der Zugang der Bewohner zum Landschaftspool, ein Fitnessstudio, Parkplätze für Anwohner und Besucher, ein Privatstrand, angelegte Gärten, ein 24-Stunden-Concierge-Service, eine Reinigung der Apartments, ein Kinderbecken und ein Spielplatz. Die Apartments sind voll möbliert und aus hochwertigen Materialien gestaltet. Die Küchen sind mit verschiedenen modernen Geräten ausgestattet, darunter ein eingebauter Herd, ein Backofen, ein Geschirrspüler, ein Kühlschrank und eine Waschmaschine. Die Bewohner haben die Möglichkeit, viele Pflanzungen und frische Luft zu genießen. Jedes Zimmer bietet Blick auf die Meereslandschaft. STANDORT: Royal Bay by Azizi befindet sich in der Gegend von Palm Jumeirah, einem zentralen Bereich mit Zugang zu vielen Verkehrswegen. Für 30 Minuten erreichen Sie die Dubai Mall, 25 nach Burj Al Arab und The Walk JBR. Der internationale Flughafen Dubai ist ebenfalls etwa 40 Minuten entfernt und Al Maktoum — ist 50 Minuten entfernt. Royal Bay liegt am herrlichen Persischen Golf in der Nähe der Cafés, Restaurants und Unterhaltungsmöglichkeiten der Stadt. Ein Delphinarium und der größte Wasserpark befinden sich in der Nähe des Gebäudes. INVESTITIONSDATENSCHUTZ: Der Komplex befindet sich in einer der beliebtesten Touristengebiete von Palm Jumeirah. Mit einer gut entwickelten touristischen Infrastruktur in der Nähe kann Royal Bay diese für langfristige und kurzfristige Mieten nutzen. Die durchschnittliche Rendite des Projekts beträgt 6% pro Jahr. Mit Vergnügen werden wir alle Ihre Fragen beantworten, anrufen oder schreiben!