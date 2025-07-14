Wohnkomplex Samana Ibiza

  1. Realting.com
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
  • Grundstück
    Vereinigte Arabische Emirate
  • Region / Bundesland
    Dubai

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Komfortklasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithisch
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2028
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    20

Samana Ibiza ist ein erstaunliches modernes Projekt von Samana Developers, das eine breite Palette von 1-2 Schlafzimmer Wohnungen und Studios im Zentrum von Dubai bietet. Kombinieren Sie moderne Architektur mit luxuriösem Wohnen, ist dieser Komplex ideal für diejenigen, die einen tollen Lebensstil in einem der renommiertesten Gegenden von Dubai suchen. Es wurde so konzipiert, dass die stilvolle und lebendige Atmosphäre der berühmten Insel Ibiza wiederhergestellt wird.

Samana Ibiza, Sie können den Geist der Fülle und sorglosen Ibiza in Dubai fühlen. Die ruhigen Strände, das aufregende Nachtleben und die sonnige Atmosphäre der Insel sind eine Inspirationsquelle. Samana Ibiza bietet eine breite Palette von Bodenplänen für jeden Lebensstil geeignet, von gemütlichen 1-Zimmer-Wohnungen bis zu geräumigen 2-Zimmer-Wohnungen. Jede Wohnung verfügt über große Fenster, die in viel natürliches Licht, einen offenen Grundriss und moderne Oberflächen eine angenehme und einladende Atmosphäre schaffen lassen.

Samana Ibiza ist eine großartige Option für Heimbesitzer und Investoren, dank seiner ausgezeichneten Lage in Dubai und der Erfahrung von Samana Developers bei der Erstellung hochwertiger Projekte. Die Nähe zu geplanten Entwicklungen und beliebten Zielen sorgt dafür, dass der Wert im Laufe der Zeit wächst.

Flexibler Installationsplan für 80 Monate

Ähnliche Komplexe
Wohnanlage Binghatti
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Preis auf Anfrage
Wohnanlage Ela by Dorchester Collection
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$11,96M
Wohnanlage New Terra Heights Residence with swimming pools and a mini golf course close to the airport and Expo 2020, Expo City, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$563,341
Wohnanlage Bianca Townhouses — luxury residence by Reportage Properties with swimming pools and green areas in Dubailand
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$441,879
Wohnanlage Portofino by THOE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$790,777
Wohnkomplex Samana Ibiza
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Preis auf Anfrage
Wohnanlage Luxury residence Ivy Gardens with a swimming pool and a cinema, Dubailand, Dubai, UAE
Wohnanlage Luxury residence Ivy Gardens with a swimming pool and a cinema, Dubailand, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$1,11M
Wir bieten Apartments mit privaten Pools.Die Residenz verfügt über einen großen Pool, einen Fitnessraum, angelegte Gärten, Kinderspielplätze, eine Sauna und ein Dampfbad, einen Parkplatz, einen Grillplatz, ein Outdoor-Kino.Abschluss - 4. Quartal 2027.Lage und Infrastruktur in der Nähe Flugha…
Wohnanlage Investment apartments in The Community at 7% per annum in the heart of the Motor City area, Dubai
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$214,251
Das Projekt befindet sich in der letzten Bauphase (Lieferung - Q4 2025). Die Gegend um ist vollständig gebildet, und neue Wohnprojekte werden nur in wenigen Jahren zur Lieferung bereit sein - das bedeutet:kein Wettbewerb auf dem Mietmarktdie gesamte Umgebung ist schon bereit für das LebenMie…
Wohnanlage Equiti Residence
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$259,254
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 14
Fläche 65–219 m²
3 Immobilienobjekte 3
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
70.0
259,254
Wohnung 2 zimmer
65.0
278,640
Wohnung 3 zimmer
219.0
774,775
Neueste Nachrichten in Vereinigte Arabische Emirate
So verkaufen Sie eine Wohnung in den VAE: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für Privatpersonen
14.07.2025
14.07.2025
So verkaufen Sie eine Wohnung in den VAE: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für Privatpersonen
Immobilieninvestitionen in den VAE: 5 vielversprechende neue Entwicklungen im ganzen Land
20.06.2025
20.06.2025
Immobilieninvestitionen in den VAE: 5 vielversprechende neue Entwicklungen im ganzen Land
Kaufen Sie eine Wohnung in den VAE mit Möbeln: Übersicht der Objekte von 130.000 € bis 2,4 Millionen €.
11.01.2025
11.01.2025
Kaufen Sie eine Wohnung in den VAE mit Möbeln: Übersicht der Objekte von 130.000 € bis 2,4 Millionen €.
Der Immobilienmarkt in Dubai verzeichnet weiterhin Rekordwachstumsraten. Analytics von REALTING
23.12.2024
23.12.2024
Der Immobilienmarkt in Dubai verzeichnet weiterhin Rekordwachstumsraten. Analytics von REALTING
Hypothek in Dubai für Nichtansässige. So kaufen Sie Immobilien auf Kredit
17.12.2024
17.12.2024
Hypothek in Dubai für Nichtansässige. So kaufen Sie Immobilien auf Kredit
Erbschaft von Eigentum und Immobilien in den VAE
17.10.2024
17.10.2024
Erbschaft von Eigentum und Immobilien in den VAE
Retire in Dubai-Programm. So erhalten Sie ein Ruhestandsvisum für Dubai
03.10.2024
03.10.2024
Retire in Dubai-Programm. So erhalten Sie ein Ruhestandsvisum für Dubai
Alle Veröffentlichungen anzeigen