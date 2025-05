Wohnkomplex Apartments in the new Violet 4 residence with a swimming pool, parks and a petting zoo in the Damac Hills 2 area, Dubai

Violet 4 ist eine Sammlung von exquisiten Stadthäusern mit 4 Schlafzimmern, inspiriert von der Schönheit einer violetten Blume, wo moderne Luxus verbindet mit natürlichem Glanz. Die Stadthäuser haben die Innenräume, wo natürliche Farbtöne und Raffinesse herrschen. Jede Ecke Ihres neuen Hauses spiegelt die Harmonie und Raffinesse wider: vom stilvollen Design bis hin zu den gemütlichen Gärten, wo Sie Zeit allein mit der Natur verbringen können. Und das Dach Ihres Stadthauses wird der perfekte Ort für Abgeschiedenheit, wo Sie die Atmosphäre der Ruhe und Gelassenheit genießen können. Stellen Sie sich einen Morgen voller Harmonie und Frische vor: Yoga im zen Garten, Entspannung am Strand, und dann lustige Spiele mit Ihren Kindern im Wellenpool oder auf den hellen Wasserrutschen. Violet 4 ist nicht nur ein Wohnkomplex, es ist das reale Universum, wo Ihre Familie das Leben voller Freude und glückliche Momente genießen wird.

Die fabelhafte Vielfalt an Aktivitäten wartet auf Sie in diesem aufstrebenden Wohnkomplex. Es gibt eine Wasserstadt mit zahlreichen Attraktionen: einen Strand, einen Wellenpool und Spielbereiche mit Wasser. Darüber hinaus bieten wir eine breite Palette von Sportanlagen - Jogging- und Radwege, Kricket- und Basketballplätze für jedes Alter. Auf dem Gebiet des Komplexes gibt es auch viele Räume für Familienurlaub: ein zen Garten, ein Labyrinth, Kinderspielplätze, ein Streichelzoo und ein Tierpark. Die einzigartigen Unterhaltungsmöglichkeiten, einschließlich der einzelnen Bergwände und Spielplätze für Kinder, machen diesen Ort ideal für aktive und sichere Freizeit. Es gibt einen Paintball-Park für Abenteuersuchende, wo Sie Ihre Fähigkeiten und strategisches Denken in den faszinierenden Teamspielen überprüfen können.

Dienststellen

Fitnessstudio

Joggen und Radwege

Kinderspielplätze

Parks

Basketballplatz

Haustiere erlaubt

Blütenzoo

zen garten

Schwimmbad

Abschluss - 3. Quartal 2027.

Zahlungsplan (60/40).

Ausstattung und Ausstattung im Haus

Mit Küchengeräten und Schrank.

Ohne Sitzmöbel.

Lage und Infrastruktur in der Nähe

DAMAC Hills 2 in Dubai bietet zahlreiche Vorteile, die es für Wohnen und Investitionen attraktiv machen. Erstens, die Gegenden bietet Luxusarchitektur und moderne Wohnkomplexe, umgeben von grünen Parks und gepflegten Landschaften, wodurch die komfortable und angenehme Atmosphäre für die Bewohner. Zweitens: DAMAC Hills 2 bietet eine breite Palette von Annehmlichkeiten, darunter Sportplätze, Swimmingpools, Lounge-Bereiche und Kinderspielplätze, die es zum idealen Ort für Familien machen. Der dritte wichtige Vorteil ist das bequeme Layout, um einen einfachen Zugang zu den wichtigsten Autobahnen zu gewährleisten, wie Emirates Road und Sheikh Mohammed bin Zayed Road, so dass Sie schnell in die zentralen Bereiche Dubai und die wichtigsten Sehenswürdigkeiten zu gelangen. Darüber hinaus entwickelt sich die Gegend exponentiell und bietet eine Vielzahl von Geschäften, Restaurants und Unterhaltung, so dass Leben für komfortabel und interessant.