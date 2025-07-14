  1. Realting.com
  Wohnung in einem Neubau with hotel style living in the heart of Dubai

Wohnung in einem Neubau with hotel style living in the heart of Dubai

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$226,000
;
9
ID: 32994
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.12.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Vereinigte Arabische Emirate
  • Region / Bundesland
    Dubai

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithisch
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    7

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

English English

Luxus-Apartments mit hohem Abschluss im Herzen von Dubai.

Der Entwickler ist bekannt für seine Top-Qualität und frühen Projekt Lieferung.

Verfügbar 0% Zins paymanet Plan bisl der Bau fertig.

Komplett ausgestattet mit Küchengeräten,

Ausgestattete Badezimmer,

Einbauschränke.

Weltklasse-Aminitäten:

Zwei große Lobbyeingänge,

Lobbylounge,

24-Stunden Concierge, elegantes Fahrzeug Dropp-off-Bereich,

Kinderspielplatz, Trainingsbereich,

Zwei Signatur-Fitness-Center mit Technogym ausgestattet (je 3.000 qm,

Zwei Signature Sky-Strand-Stil temperierte Schwimmbäder (30m x 9m pro),

Nahtloser Parkplatzzugang (Nummernschilderkennungssystem),

Dedizierter Fahrradparkplatz für Anwohner und Besucher

10 Hochgeschwindigkeitsaufzüge mit fortschrittlichen Systemen (5 in jedem Block),

Video-fähige Zugriffskontrolle für alle Bewohner,

Smart Schlösser in allen Wohnungseingangstüren,

Fortgeschrittene Frischluft- und Lüftungssysteme mit Energieeinsparung,

WLAN-Internetverbindung in ausgewählten Bereichen

Standort auf der Karte

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Wohnanlage Park Beach Residence 2
Wohnanlage Park Beach Residence 2
Wohnanlage Park Beach Residence 2
Wohnanlage Park Beach Residence 2
Wohnanlage Park Beach Residence 2
Alle anzeigen Wohnanlage Park Beach Residence 2
Wohnanlage Park Beach Residence 2
Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
von
$272,257
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 7
Apartments im neuen Komplex Park Beach Residence 2 an der malerischen Küste der Insel Al Marjan in Ras Al Khaimah! Premium-Ausstattung! Erstklassige Lage direkt am Wasser! Voll ausgestattete Küche! Der Komplex ist von unberührten Stränden und Luxusresorts umgeben! Wir finden Wohnraum mit ein…
Wohnanlage New complex of villas Montura 3 with polo fields, a mini golf and stables, close to the airport, Grand Polo Phase 1, Dubai, UAE
Wohnanlage New complex of villas Montura 3 with polo fields, a mini golf and stables, close to the airport, Grand Polo Phase 1, Dubai, UAE
Wohnanlage New complex of villas Montura 3 with polo fields, a mini golf and stables, close to the airport, Grand Polo Phase 1, Dubai, UAE
Wohnanlage New complex of villas Montura 3 with polo fields, a mini golf and stables, close to the airport, Grand Polo Phase 1, Dubai, UAE
Wohnanlage New complex of villas Montura 3 with polo fields, a mini golf and stables, close to the airport, Grand Polo Phase 1, Dubai, UAE
Alle anzeigen Wohnanlage New complex of villas Montura 3 with polo fields, a mini golf and stables, close to the airport, Grand Polo Phase 1, Dubai, UAE
Wohnanlage New complex of villas Montura 3 with polo fields, a mini golf and stables, close to the airport, Grand Polo Phase 1, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$1,91M
Willkommen in Montura - das exklusive Wohnprojekt im Herzen von Grand Polo & Resort, wo die Pracht des Pferdeerbes den modernen Lebensstil verleiht. Das Projekt schafft die einzigartige Umgebung, in der Natur, Ästhetik und Komfort ein harmonisches Ganzes machen. Es gibt ein Gefühl von Edelhe…
Wohnanlage Stonehenge 1
Wohnanlage Stonehenge 1
Wohnanlage Stonehenge 1
Wohnanlage Stonehenge 1
Wohnanlage Stonehenge 1
Wohnanlage Stonehenge 1
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$141,862
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 11
Fläche 41–217 m²
4 Immobilienobjekte 4
Ausländische Immobilien ab 40.000 $. KOSTENLOSE BERATUNG. HILFE BEI DER ERHALTEN DES WOHNSTANDES. Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisation des Umzugs; -…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
64.0 – 77.0
205,642 – 241,512
Wohnung 2 zimmer
217.0
622,110
Wohnung
41.0
141,862
