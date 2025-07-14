Wohnung in einem Neubau with hotel style living in the heart of Dubai

Luxus-Apartments mit hohem Abschluss im Herzen von Dubai.
Der Entwickler ist bekannt für seine Top-Qualität und frühen Projekt Lieferung.
Verfügbar 0% Zins paymanet Plan bisl der Bau fertig.
Komplett ausgestattet mit Küchengeräten,
Ausgestattete Badezimmer,
Einbauschränke.
Weltklasse-Aminitäten:
Zwei große Lobbyeingänge,
Lobbylounge,
24-Stunden Concierge, elegantes Fahrzeug Dropp-off-Bereich,
Kinderspielplatz, Trainingsbereich,
Zwei Signatur-Fitness-Center mit Technogym ausgestattet (je 3.000 qm,
Zwei Signature Sky-Strand-Stil temperierte Schwimmbäder (30m x 9m pro),
Nahtloser Parkplatzzugang (Nummernschilderkennungssystem),
Dedizierter Fahrradparkplatz für Anwohner und Besucher
10 Hochgeschwindigkeitsaufzüge mit fortschrittlichen Systemen (5 in jedem Block),
Video-fähige Zugriffskontrolle für alle Bewohner,
Smart Schlösser in allen Wohnungseingangstüren,
Fortgeschrittene Frischluft- und Lüftungssysteme mit Energieeinsparung,
WLAN-Internetverbindung in ausgewählten Bereichen