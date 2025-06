Wohnkomplex Modern townhouses in the new complex Silva, Dubai Creek Harbour, UAE

Silva ist ein neues Wohnprojekt im Herzen von Dubai Creek Harbour, einem Ort, an dem moderne Architektur, inspiriert von der Natur, auf anspruchsvolle Stil und urbane Dynamik trifft. Es ist ein Ort, wo Sie jeden Moment leben, schaffen und genießen möchten. Panoramablick auf die Wasseroberfläche von Dubai Creek und die Silhouette des Stadtzentrums, grüne Landschaften und inspirierende Sonnenuntergänge - hier wird die Natur Teil Ihres Interieurs, und geräumige Terrassen und Balkone verwandeln sich in persönliche Aussichtsplattformen, von wo aus Blick auf eine künstlerische Leinwand aufmachen. Die einzigartige Lage neben dem Naturschutzgebiet Ras Al Khor bietet Ihnen einen täglichen Blick auf Flamingos und verschiedene Tierwelten.

Der Komplex umfasst einen Yoga-Bereich, Joggingwege unter Grünflächen, multifunktionale Sportplätze, einen Fußballplatz und Schwimmbäder, die in der Sonne funkeln. Dies ist ein Ort, wo man vom Stadtrhythmus zur Selbstversorgung wechseln kann – sei es morgens Joggen, ruhige Abende in der Natur oder Sport mit Familie und Freunden. Green Gate Park, das grüne Herz des Projekts, verdient besondere Aufmerksamkeit. Barbecue und Familienerholungsbereiche, ein Skatepark und eine Kletterwand schaffen einen idealen Raum für Freizeit, Kommunikation und Entspannung in der frischen Luft. Der zentrale Platz wird zu einem Ort der Attraktion für Veranstaltungen, Meetings und gemütliche Spaziergänge, und eine Vielzahl von Cafés, Restaurants und Boutiquen macht jeden Spaziergang rund um die Gegend zu einem echten Vergnügen. Eine neue U-Bahn-Station wird bald hier geöffnet und bietet schnellen Zugang zu allen wichtigen Punkten der Stadt.

Eigenschaften der Wohnungen

Apartments mit 1–3 Schlafzimmern und Stadthäusern sind zum Kauf erhältlich. Der Innenraum der Residenzen wird bis ins kleinste Detail ausgedacht: geräumige, in natürlichen Farbtönen dekorierte Wohnzimmer und ein gut ausgedachtes Layout schaffen eine Atmosphäre von raffinierter Eleganz und Gelassenheit.