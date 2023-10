Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

von €685,472

139 m² 1

Kapitulation vor: 2025

Kostenlose Auswahl an Immobilien. Objekte der besten Entwickler. Volle rechtliche Unterstützung der Transaktion. Apartment mit schickem Blick auf den Burj Khalifa und den Horizont in der Innenstadt von Dubai. Möchten Sie eine Wohnung in Dubai kaufen? Tolle Idee! Wir helfen Ihnen bei der Umsiedlung und Registrierung des Wohnsitzes! Wir stellen Ihnen Folgendes zur Verfügung: - Eine Auswahl der besten Apartments von zuverlässigen Entwicklern; - Gewährleistung des jährlichen Kapitaleinkommens; - Zinsfreie Rate für 7 Jahre; - Kostenlose rechtliche Unterstützung; - eine Garantie für die Sicherheit von Übertragungen bei einer Transaktion; - Unterstützung bei der Überweisung von Zahlungsmitteln; - Wir werden das Objekt persönlich in Dubai oder online zeigen; - Unterstützung bei der Überweisung von Zahlungsmitteln. Sobha Creek Vista Grande – eine neue Sammlung von Premium-Apartments in der Region MBR City, deren Bau vom internationalen Entwickler Sobha Realty auf den Markt gebracht wird. Der Turm wird die Entwicklung der Gemeinde Sobha Hartland vervollständigen und seine Fenster bieten einen schicken Blick auf den Burj Khalifa und den Horizont der Innenstadt von Dubai. Die Residenzen sind mit einer voll ausgestatteten Küche und Umkleidekabinen in den Schlafzimmern ausgestattet. Für die Eigentümer jeder Wohnung gibt es einen Platz auf dem Innenparkplatz. HOCHKLASSENZULASSUNG: - Schwimmbad; - Klinik; - Meditationszone; - Fitnessstudio; - Kinderspielplatz; - Grillplatz. IN STEP SUPPORT: - 3 geräumige Parks - Eine große Auswahl an Cafés, Restaurants, Erholungs- und Unterhaltungsmöglichkeiten. - Krankenhaus, Kindergärten und Schulen - Golfplatz INVESTITIONSDATENSCHUTZ: Sobha Hartland gehört zu den Eigentumszonen, sodass Ausländer hier Immobilien in ihrem persönlichen Eigentum kaufen und diese nach eigenem Ermessen weiter veräußern können: Leasing, Verkauf, Übertragung durch Erbschaft. Durch den Erwerb von Wohnungen im Sobha Creek Vista Grande hat der Investor außerdem das Recht, ein Langzeitvisum für einen Einwohner von – sowohl für sich selbst als auch für alle Familienmitglieder zu erhalten. Einwohner der VAE können das lokale Steuersystem voll ausnutzen, einschließlich der Befreiung von der Zahlung von Einkommenssteuern. Die Rentabilität der Anmietung von Wohnungen in dieser Gemeinde wird etwa 8% betragen%. RUFEN ODER SCHREIBEN, ich werde das INTERESSANTE ZIEL PERSÖNLICH ODER ONLINE ausruhen! Eine große Zielbasis, ich werde die Wohnung PERSÖNLICH UNTER IHRER ANFRAGE aufdrehen!