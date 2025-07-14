  1. Realting.com
  2. Vereinigte Arabische Emirate
  3. Deira
  4. Aufenthalt Stamn NAUTIS

Aufenthalt Stamn NAUTIS

Deira, Vereinigte Arabische Emirate
Preis auf Anfrage
;
1 1
Eine Anfrage hinterlassen
Kontakte zeigen
ID: 38018
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 11.06.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Vereinigte Arabische Emirate
  • Region / Bundesland
    Dubai
  • Stadt
    Deira

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    12

Werbematerialien und Dokumente

Präsentationen und Broschüren

google 260107NAUTIS楼书.pdf

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English

Nautis Residences ist eine neue herausragende Entwicklung auf den legendären Dubai-Inseln. Diese maßgeschneiderte Sammlung von Residenzen bietet erstklassige Annehmlichkeiten und luxuriöse Inselleben, nur einen Katzensprung von Dubais berühmtesten Sehenswürdigkeiten wie Burj Khalifa und Dubai Mall.

STAAT Ferienwohnungen in Nautis

Projekteinführung

Willkommen bei STAMN Seezunge Residenzen, eine neue spannende Ergänzung zu den legendären Dubai-Inseln. Genießen Sie Inselleben in dieser begrenzten Wohngemeinschaft, die nur 63 Residenzen auf acht Etagen bietet. Komplett mit Parkplatz für jeden Bewohner bietet die Entwicklung eine Reihe von durchdachten Räumen von Luxus-Apartments mit einem Schlafzimmer bis zu exquisiten Vier-Zimmer-Stadthäusern. Jedes Detail des Designs spiegelt die wachsende Nachfrage Dubais nach gut geplanten Wellness-Räumen, Stil, der sich natürlich mit der Umgebung verbindet, und Panorama-Nebensophistik.

Intelligente Dual-Key-Funktion

Ausgewählte Einheiten umfassen auch den flexiblen Dual-Key-Eintrag von STAMN, wo Residenzen für ein optimales Mieteinkommen oder zusätzliche Privatsphäre aufgeteilt werden können. Es ist wie zwei High-End-Eigenschaften in einem.

Entwickelt für Wellness und Entspannung

Von der Boutique-Designerin Horizon inspiriert sich die Außenfassade von den Wellen des umliegenden Arabischen Golfs. Jeder Balkon ist angewinkelt, um Privatsphäre zu bieten, unter Beibehaltung und Maximierung der Aussicht, während bodendeckende Fenster bieten gesunde natürliches Licht.

Über das Anwesen genießen die Bewohner erstklassige Einrichtungen wie ein Infinity-Pool und Sonnendeck, ein gut ausgestattetes Fitnessstudio, Yoga- und Pilates-Studio und für das ultimative Versteck ein gemütliches Lese-Nook in einem üppigen grünen Garten.

Von Freunden bis zur Familie wird jeder mit einem Außen-Ess- und Grillplatz sowie separaten Kinderspielplätzen versorgt.

Ein neuer Standard für Island Living

STAAT Seezunge Residences befindet sich in einer erstklassigen Wohnlage auf den Dubai-Inseln, einer Gegend, die in den nächsten Jahren für ein beträchtliches Wachstum ausgerichtet ist. Als nächstes legendäre Inselziel Dubais von der Regierung positioniert und Milliarden in Infrastruktur und Wahrzeichen investiert, werden Dubai-Inseln bald mit der Palm Jumeirah und Palm Jebel Ali betrachtet.

In der Tat haben sich die Wohnungspreise um 22 % gegenüber dem Vorjahr erhöht und die Landwerte haben sich in den letzten drei Jahren verdoppelt. Eine attraktive Küstengemeinde in einer der aufregendsten Städte der Welt – es ist einfach zu sehen, warum Dubai-Inseln eine der zwingendsten Immobilienbereiche zum Kauf ist.

Zahlungsplan

Für Investoren und Endnutzer ist eine flexible 40/60 Zahlungsstruktur verfügbar:

10% Anzahlung

10% Nach Unterzeichnung Kaufvertrag (SPA)

1% pro Monat von Jan 2026 bis Aug 2027

60 % auf Handover in Q4 2027

Standort auf der Karte

Deira, Vereinigte Arabische Emirate
Ausbildung
Essen & Trinken
Finanzen

Video-Review von residenz Stamn NAUTIS

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage New residence Treppan Tower with swimming pools and a lounge area, JVT, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$315,678
Wohnanlage The world's first residential property under the Bugatti brand
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$5,32M
Wohnanlage New residence Riviera IV with rich infrastructure in MBR City, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$953,669
Wohnanlage New Grand Residences with a swimming pool and a health center, Dubai Marina, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$3,00M
Wohnanlage New residence City Walk Crestlane with swimming pools and lounge areas close to Downtown Dubai, Al Wasl, Dubai, UAE
Business Bay, Vereinigte Arabische Emirate
von
$4,45M
Sie sehen gerade
Aufenthalt Stamn NAUTIS
Deira, Vereinigte Arabische Emirate
Preis auf Anfrage
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnanlage High-rise residential complex with designer finishes by Swiss brand Franck Muller, Dubai Marina, Dubai, UAE
Wohnanlage High-rise residential complex with designer finishes by Swiss brand Franck Muller, Dubai Marina, Dubai, UAE
Wohnanlage High-rise residential complex with designer finishes by Swiss brand Franck Muller, Dubai Marina, Dubai, UAE
Wohnanlage High-rise residential complex with designer finishes by Swiss brand Franck Muller, Dubai Marina, Dubai, UAE
Wohnanlage High-rise residential complex with designer finishes by Swiss brand Franck Muller, Dubai Marina, Dubai, UAE
Wohnanlage High-rise residential complex with designer finishes by Swiss brand Franck Muller, Dubai Marina, Dubai, UAE
Wohnanlage High-rise residential complex with designer finishes by Swiss brand Franck Muller, Dubai Marina, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$2,63M
Dubai wird zu seinem ersten Wohnuhrturm Aeternitas gehören, der auch der höchste Wohnuhrturm der Welt sein wird. Luxus-Wohnungen und Duplexs mit 1-4 Schlafzimmern. 649 Einheiten verfügbar. Höhe 450 Meter.Aeternitas von London Gate wurde auf einer Veranstaltung vorgestellt, die die Zusammenar…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Marina Place 1 2
Wohnanlage Marina Place 1 2
Wohnanlage Marina Place 1 2
Wohnanlage Marina Place 1 2
Wohnanlage Marina Place 1 2
Alle anzeigen Wohnanlage Marina Place 1 2
Wohnanlage Marina Place 1 2
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$561,600
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 12
Apartments im Premium-Wohnkomplex Marina Place im Herzen von Rashid Yachts & Marina! Üppige Grünfläche! Atemberaubende Ausblicke auf den Yachthafen und die Skyline von Dubai! Erstklassige Infrastruktur! Wir finden Wohnraum mit einem günstigen Hypothekenzins oder Ratenzahlungsplan in den VAE!…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage Azizi Vista — low-rise residence by Azizi in the heart of the prestigious residential area of Dubai Studio City
Wohnanlage Azizi Vista — low-rise residence by Azizi in the heart of the prestigious residential area of Dubai Studio City
Wohnanlage Azizi Vista — low-rise residence by Azizi in the heart of the prestigious residential area of Dubai Studio City
Wohnanlage Azizi Vista — low-rise residence by Azizi in the heart of the prestigious residential area of Dubai Studio City
Wohnanlage Azizi Vista — low-rise residence by Azizi in the heart of the prestigious residential area of Dubai Studio City
Alle anzeigen Wohnanlage Azizi Vista — low-rise residence by Azizi in the heart of the prestigious residential area of Dubai Studio City
Wohnanlage Azizi Vista — low-rise residence by Azizi in the heart of the prestigious residential area of Dubai Studio City
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$408,429
Die Residenz verfügt über Pools für Kinder und Erwachsene, einen Kinderspielplatz, einen Grillplatz und einen Yogabereich, einen angelegten Garten.Abschluss - September, 2024.Ausstattung und Ausstattung im Haus Der Preis beinhaltet eine eingebaute Küche, Haushaltsgeräte, alle Sanitär und Arm…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in den Vereinigten Arabischen Emiraten
So verkaufen Sie eine Wohnung in den VAE: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für Privatpersonen
14.07.2025
So verkaufen Sie eine Wohnung in den VAE: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für Privatpersonen
Immobilieninvestitionen in den VAE: 5 vielversprechende neue Entwicklungen im ganzen Land
20.06.2025
Immobilieninvestitionen in den VAE: 5 vielversprechende neue Entwicklungen im ganzen Land
Kaufen Sie eine Wohnung in den VAE mit Möbeln: Übersicht der Objekte von 130.000 € bis 2,4 Millionen €.
11.01.2025
Kaufen Sie eine Wohnung in den VAE mit Möbeln: Übersicht der Objekte von 130.000 € bis 2,4 Millionen €.
Der Immobilienmarkt in Dubai verzeichnet weiterhin Rekordwachstumsraten. Analytics von REALTING
23.12.2024
Der Immobilienmarkt in Dubai verzeichnet weiterhin Rekordwachstumsraten. Analytics von REALTING
Hypothek in Dubai für Nichtansässige. So kaufen Sie Immobilien auf Kredit
17.12.2024
Hypothek in Dubai für Nichtansässige. So kaufen Sie Immobilien auf Kredit
Erbschaft von Eigentum und Immobilien in den VAE
17.10.2024
Erbschaft von Eigentum und Immobilien in den VAE
Retire in Dubai-Programm. So erhalten Sie ein Ruhestandsvisum für Dubai
03.10.2024
Retire in Dubai-Programm. So erhalten Sie ein Ruhestandsvisum für Dubai
Alle Veröffentlichungen anzeigen