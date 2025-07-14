Aufenthalt Stamn NAUTIS

Nautis Residences ist eine neue herausragende Entwicklung auf den legendären Dubai-Inseln. Diese maßgeschneiderte Sammlung von Residenzen bietet erstklassige Annehmlichkeiten und luxuriöse Inselleben, nur einen Katzensprung von Dubais berühmtesten Sehenswürdigkeiten wie Burj Khalifa und Dubai Mall.

STAAT Ferienwohnungen in Nautis

Projekteinführung

Willkommen bei STAMN Seezunge Residenzen, eine neue spannende Ergänzung zu den legendären Dubai-Inseln. Genießen Sie Inselleben in dieser begrenzten Wohngemeinschaft, die nur 63 Residenzen auf acht Etagen bietet. Komplett mit Parkplatz für jeden Bewohner bietet die Entwicklung eine Reihe von durchdachten Räumen von Luxus-Apartments mit einem Schlafzimmer bis zu exquisiten Vier-Zimmer-Stadthäusern. Jedes Detail des Designs spiegelt die wachsende Nachfrage Dubais nach gut geplanten Wellness-Räumen, Stil, der sich natürlich mit der Umgebung verbindet, und Panorama-Nebensophistik.

Intelligente Dual-Key-Funktion

Ausgewählte Einheiten umfassen auch den flexiblen Dual-Key-Eintrag von STAMN, wo Residenzen für ein optimales Mieteinkommen oder zusätzliche Privatsphäre aufgeteilt werden können. Es ist wie zwei High-End-Eigenschaften in einem.

Entwickelt für Wellness und Entspannung

Von der Boutique-Designerin Horizon inspiriert sich die Außenfassade von den Wellen des umliegenden Arabischen Golfs. Jeder Balkon ist angewinkelt, um Privatsphäre zu bieten, unter Beibehaltung und Maximierung der Aussicht, während bodendeckende Fenster bieten gesunde natürliches Licht.

Über das Anwesen genießen die Bewohner erstklassige Einrichtungen wie ein Infinity-Pool und Sonnendeck, ein gut ausgestattetes Fitnessstudio, Yoga- und Pilates-Studio und für das ultimative Versteck ein gemütliches Lese-Nook in einem üppigen grünen Garten.

Von Freunden bis zur Familie wird jeder mit einem Außen-Ess- und Grillplatz sowie separaten Kinderspielplätzen versorgt.

Ein neuer Standard für Island Living

STAAT Seezunge Residences befindet sich in einer erstklassigen Wohnlage auf den Dubai-Inseln, einer Gegend, die in den nächsten Jahren für ein beträchtliches Wachstum ausgerichtet ist. Als nächstes legendäre Inselziel Dubais von der Regierung positioniert und Milliarden in Infrastruktur und Wahrzeichen investiert, werden Dubai-Inseln bald mit der Palm Jumeirah und Palm Jebel Ali betrachtet.

In der Tat haben sich die Wohnungspreise um 22 % gegenüber dem Vorjahr erhöht und die Landwerte haben sich in den letzten drei Jahren verdoppelt. Eine attraktive Küstengemeinde in einer der aufregendsten Städte der Welt – es ist einfach zu sehen, warum Dubai-Inseln eine der zwingendsten Immobilienbereiche zum Kauf ist.

Zahlungsplan

Für Investoren und Endnutzer ist eine flexible 40/60 Zahlungsstruktur verfügbar:

10% Anzahlung

10% Nach Unterzeichnung Kaufvertrag (SPA)

1% pro Monat von Jan 2026 bis Aug 2027

60 % auf Handover in Q4 2027