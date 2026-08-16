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Häuser in Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate

;
Mina Al arab
6
28 immobilienobjekte total found
Villa 6 zimmer in Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 6 zimmer
Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 1 408 m²
Etagenzahl 2
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Villa in Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Villa
Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Schlafräume 5
Fläche 798 m²
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Reihenhaus 4 zimmer in Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Reihenhaus 4 zimmer
Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 253 m²
Etagenzahl 2
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$1,04M
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Villa 4 zimmer in Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 4 zimmer
Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 285 m²
Etagenzahl 2
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$5,21M
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Haus 3 zimmer in Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Haus 3 zimmer
Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 137 m²
Stadthäuser mit zwei Schlafzimmern auf einer privaten Falcon-Insel, Al Hamra Village, Ras Al…
$283,553
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Reihenhaus 3 zimmer in Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Reihenhaus 3 zimmer
Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 274 m²
Etagenzahl 2
Fairmont Residences Al Marjan Island - Markenwohnsitze am Meer mit vollem Service, Landschaf…
$2,64M
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Villa in Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Villa
Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Schlafräume 4
Fläche 455 m²
Etagenzahl 2
Falcón Island AlHamra presents a premium complex for those who want to live a resort image
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Villa in Dhaya, Vereinigte Arabische Emirate
Villa
Dhaya, Vereinigte Arabische Emirate
Schlafräume 3
Fläche 334 m²
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Reihenhaus 3 zimmer in Mina Al arab, Vereinigte Arabische Emirate
Reihenhaus 3 zimmer
Mina Al arab, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 179 m²
Etagenzahl 13
Wohnung mit herrlichem Panoramablick auf das Meer und Zugang zum Strand! Eine wunderbare Woh…
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Haus 4 zimmer in Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Haus 4 zimmer
Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 196 m²
Etagenzahl 2
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Doppelhaus 3 zimmer in Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Doppelhaus 3 zimmer
Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 157 m²
Etagenzahl 14
Vom Eis inspirierte Wohnungen zum Verkauf im Strandviertel von Ras Al Khaimah Der Beach Dist…
$992,481
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Villa in Mina Al arab, Vereinigte Arabische Emirate
Villa
Mina Al arab, Vereinigte Arabische Emirate
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 179 m²
Preis beginnt bei AED 1,752,911 | ab 179 qmMarbella Villas II – Waterfront Philosophie auf H…
$477,307
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Doppelhaus 4 zimmer in Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Doppelhaus 4 zimmer
Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 188 m²
Stockwerk 1/12
Wohnungen am Meer mit Ratenzahlung auf den Ras Al Khaimah Al Marjan Inseln Die luxuriösen Wo…
$1,44M
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Reihenhaus 4 zimmer in Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Reihenhaus 4 zimmer
Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 196 m²
Etagenzahl 2
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Villa 3 zimmer in Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 3 zimmer
Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 511 m²
Etagenzahl 2
Nasim Al Bahr Residences ist ein Wohnkomplex an der Küste auf der Insel Al Marjan mit Wohnun…
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Reihenhaus 5 zimmer in Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Reihenhaus 5 zimmer
Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 325 m²
Etagenzahl 2
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Doppelhaus 2 zimmer in Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Doppelhaus 2 zimmer
Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 123 m²
Stockwerk 4/12
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Doppelhaus 3 zimmer in Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Doppelhaus 3 zimmer
Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 148 m²
Stockwerk 1/12
Wohnungen am Meer mit Ratenzahlung auf den Ras Al Khaimah Al Marjan Inseln Die luxuriösen Wo…
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Villa 2 zimmer in Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 2 zimmer
Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 2 550 m²
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Villa 5 zimmer in Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 5 zimmer
Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 344 m²
Etagenzahl 2
$2,14M
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Haus 7 zimmer in Khuzam, Vereinigte Arabische Emirate
Haus 7 zimmer
Khuzam, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
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Haus 6 zimmer in Mina Al arab, Vereinigte Arabische Emirate
Haus 6 zimmer
Mina Al arab, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 214 m²
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Haus 4 zimmer in Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Haus 4 zimmer
Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 288 m²
*** Begrenzte Verfügbarkeit *** Doppelhaushälfte mit drei Schlafzimmern auf der privaten …
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Haus 5 zimmer in Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Haus 5 zimmer
Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 799 m²
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Reihenhaus in Mina Al arab, Vereinigte Arabische Emirate
Reihenhaus
Mina Al arab, Vereinigte Arabische Emirate
Fläche 21 m²
Die neueste Entwicklung von Mina Al Arab befindet sich auf der natürlichen Insel Hayat und b…
$517,320
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Villa 6 zimmer in Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 6 zimmer
Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 513 m²
Etagenzahl 2
$4,11M
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Reihenhaus in Mina Al arab, Vereinigte Arabische Emirate
Reihenhaus
Mina Al arab, Vereinigte Arabische Emirate
Fläche 27 m²
Geräumige Stadthäuser mit 3 Schlafzimmern in einer luxuriösen Wohngemeinschaft von Ras Al Kh…
$653,457
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Haus 6 zimmer
Mina Al arab, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 457 m²
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Eigenschaftstypen in Ra’s al-Chaima

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